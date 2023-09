Things 3: To-Do-Listen-App veröffentlicht Update mit vollem iOS-17-Support

Unsere geliebte To-Do-Listen-App Things 3 (App-Store-Link) bekommt ein Update, das neben dem vollen Support für iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 einige neue Funktionen für euch bereithält. Darunter: Interaktive Widgets und eine Unterstützung für Apples neuen StandBy-Modus. Das Update könnt ihr ab sofort herunterladen.

Things 3.19.1 heißt das neue Update, das mit einigen praktischen Neuerungen aufwartet. So könnt ihr ab sofort To Dos direkt im Things-3-Widget als „erledigt“ markieren – ohne dafür die App öffnen zu müssen. Die Unterstützung von Apples neuem StandBy-Modus lässt euch eure To Dos auf dem Screen sehen, wenn das iPhone an den Strom angeschlossen und im Landscape-Modus aufgestellt ist.

Auch auf dem iPad-Sperrbildschirm könnt ihr nun Widgets von Things 3 hinzufügen. „Du kannst sie in einem Streifen auf der linken Seite oder oberhalb der Uhr einfügen“, schreibt das Entwicklerteam.

Die Apple Watch wurde in Sachen Updates nicht vergessen. So ist die App nun vollständig in Apples aktueller SwiftUI-Technologie gebaut. Zusätzlich wird auch der neue Smart Stack von Things 3 genutzt, sodass ihr auf der Apple Watch nun eure nächsten drei To Dos sehen könnt, wenn ihr nach oben wischt.

Things 3.19 könnt ihr ab sofort für iPhone, iPad und Apple Watch herunterladen. Wir nutzen Things nun schon eine ganze Weile, auch auf dem Mac. Die App ist sicherlich nicht günstig, zumal man sie ja separat bezahlen muss. Für uns ist sie aber mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, um Aufgaben und Erinnerungen zu verwalten.