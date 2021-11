Krieg der Sterne: Bitte um Bewertung für Apple Podcasts sorgt für Verwirrung

Wer unter iOS, iPadOS oder macOS Podcasts anhören möchte, bekommt von Apple höchstselbst eine eigene und kostenlose Anwendung namens Apple Podcasts (App Store-Link) spendiert. Diese bekommt allerdings nicht immer gute Bewertungen und verzichtet auf einige Features, die Alternativen von Drittanbietern attraktiv machen.

Seit kurzem sorgt Apple Podcasts dann auch noch für zusätzliche Verwirrung unter den eigenen Nutzern und Nutzerinnen. Wie The Verge mit teilweiser Bestätigung durch Apple berichtet, kommt die sonst eher durchschnittlich bewertete Apple Podcasts-App nun plötzlich auf nahezu fünf Sterne im App Store. Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass Apple zuvor einen Bewertungsdialog für die App einführte.

Die User glaubten demnach, dass sie nicht Apples Podcast-App, sondern einen Podcast selbst bewerteten. Mit positivem Ergebnis für Apple: Die durchschnittlichen Rezensionen stiegen innerhalb eines Monats von 1,8 auf nunmehr 4,6 Sterne im App Store an, wie auch der Apple-Kritiker Kosta Eleftheriou bei Twitter bemerkte.

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) November 17, 2021