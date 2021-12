LG soll an an drei neuen Apple Displays arbeiten, sogar mit Apple Silicon

Wer sein MacBook oder vor allem Mac mini an einem Display betreiben will, findet bei Apple nur das Pro Display XDR ab 5.499 Euro. Ein erschwingliches Display ist nicht im Sortiment zu finden, doch laut dem Leaker @dylandkt arbeitet LG an drei neuen Apple Displays, die sich auch an den „normalen“ User richten.

Laut dylandkt soll es ein 24″, ein 27″ und ein großes 32″ Display geben, wobei das größte Modell über einen bisher nicht weiter spezifizierten Apple Silicon Chip verfügen soll. Die 27″ und 32″ Modelle sollen mit Mini-LED und 120Hz ProMotion kommen.

Ganz neu sind diese Gerüchte nicht, denn auch der gut vernetzte Blogger Mark Gurman hat schon berichtet, dass Apple an einem externen Display für Endverbraucher arbeitet, das deutlich günstiger als das Pro Display XDR ausfallen wird. Wenn sich die heutigen Informationen als richtig erweisen, könnte das Display sowohl in 24″ als auch in 27″ Größe erhältlich sein. Dies wären die ersten externen Displays auf Verbraucherebene unter der Marke Apple, seit Apple den Verkauf des Thunderbolt-Displays im Jahr 2016 eingestellt hat.

Zur Einordnung: Der Leaker dylandkt liegt oft richtig, aber auch hier muss man sagen, dass nichts in trockenen Tüchern ist. Die Frage an euch: Würdet ihr euch über ein günstigeres Display für Endverbraucher freuen?