Letzte Chance auf reduzierte Amazon-Geräte in der Black Friday Woche

Zwar ist der Black Friday schon längst vorbei, Schluss ist mit den Angeboten aber noch nicht. Heute ist bei den meisten Händlern der letzte Tag der Black Friday Woche, so auch bei Amazon. Und denkt einfach mal ein paar Jahre zurück: Damals hieß der Montag nach dem Black Friday noch Cyber Monday und war der einzige Tag, an dem Amazon seine Devices in der Weihnachtszeit günstiger angeboten hat.

Falls ihr ohnehin ein Auge auf eines dieser Amazon-Geräte geworfen habt, ist heute sicherlich ein guter Zeitpunkt, doch noch mal zuzuschlagen. Günstiger dürfen die Geräte in den kommenden Wochen und Monaten nicht mehr werden. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgesucht.

Kindle Paperwhite für 104,99 Euro

Die aktuelle Version des Kindle Paperwhite, die erst vor einigen Wochen auf den Markt gekommen ist, gibt es derzeit 25 Euro günstiger. So zahlt ihr für den eBook-Reader mit dem wohl besten Preis-Leistungs-Verhältnis nur 104,99 Euro. Ebenfalls interessant: Das Vorgänger-Modell für nur 89,99 Euro und das Top-Modell Oasis für 169,99 Euro.

81 Bewertungen Der neue Kindle Paperwhite (8 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer... Der neue Kindle Paperwhite – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und dünnerem Rahmen, verstellbarer Farbtemperatur, bis zu 10 Wochen Akkulaufzeit und 20 % schnellerem Umblättern als bei der...

Eigens für das Lesen entwickelt – Mit frontbündigem Design und einem 300 ppi-Display ohne Spiegeleffekte für das Lesen wie auf echtem Papier, sogar in hellem Sonnenlicht.

Fire TV mit 50 Prozent Rabatt

Wer mit der Smart TV Oberfläche seines Fernsehers nicht zufrieden ist, kann mit dem Fire TV Stick kostengünstig nachrüsten. Empfehlenswert sind die beiden 4K-Modelle, die es derzeit mit einem satten Rabatt gibt. Der normale Fire TV Stick 4K kostet statt 59,99 nur noch 24,99 Euro. Für 12 Euro mehr bekommt ihr den neuen Fire TV Stick 4K Max mit noch mehr Leistungsreserven und WiFi 6.

553 Bewertungen Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR und HDR10+.

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem Dolby Atmos-Audio mit kompatiblen Heim-Audiosystemen für ein noch realitätsgetreueres...

Eero: Einfach zu bedienendes Mesh-System

Im Rahmen der Black Friday Woche hat Amazon das komplette Eero-Portfolio im Preis reduziert. Im Bezug auf die Leistung habe ich dabei einen klaren Favoriten: Eero Pro. Das Starter-Set bestehend aus drei Routern gibt es für 246 statt ehemals 469 Euro. Damit liegt der Preis sogar noch etwas unter den vorherigen Aktionen.

286 Bewertungen Amazon eero Pro WLAN-Mesh-System – 3er-Set Leistungsfähige Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero Pro ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das Ihren Router ersetzt und eine Fläche von bis zu 560 m² abdeckt.

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten, übergreifend kompatiblen Hardware von eero.

Echo: Alexa mit und ohne Bildschirm

Auch bei den Echo-Geräten mit Alexa gibt es zahlreiche Angebote, allerdings sind nicht alle Produkte reduziert. Den Echo Studio oder den Echo Show 10 gibt es beispielsweise nicht günstiger. Mein Preis-Leistungs-Tipp ist weiterhin der Echo Show 8 der ersten Generation für nur 64,99 Euro.

131.451 Bewertungen Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener Basswiedergabe.

Sprachsteuerung für Ihre Unterhaltung – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen mehr. Hören Sie Musik, Hörbücher und Podcasts überall in Ihrem Zuhause, dank...