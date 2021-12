Pixel Pro Winter Sports: Retro-Spaß von bekanntem Entwicklerteam

Erinnert ihr euch noch an Pixel Pro Golf? Mit dem Retro-Spiel habe ich vor einiger Zeit jede Menge Freude gehabt, das Entwicklerteam von Pixamo hat damit definitiv meinen Geschmack getroffen. Nun haben die Londoner ein weiteres Spiel für iPhone und iPad veröffentlicht: Pixel Pro Winter Sports (App Store-Link).

Worum es in Pixel Pro Winter Sports geht, muss ich euch wohl nicht groß erklären. Das dürfte bei einem Blick auf den Namen der App und die Screenshots hier im Artikel eine klare Sache sein. Natürlich müsst ihr euch in verschiedenen Wintersport-Disziplinen versuchen.

Zur Auswahl stehen Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, 2er-Bob, 4er-Bob und Skispringen. Gespielt wird im Trainingsmodus „Easy“ oder unter Wettkampfbedingungen im Modus „Pro“. Die Steuerung für die jeweiligen Disziplinen ist im Prinzip selbsterklärend, wird auf Wunsch aber vor jedem Start angezeigt.

Slalom als größte Herausforderung in Pixel Pro Golf

Besonders viel Spaß gemacht hat mir der Slalom. Nicht nur, dass hier in der Ergebnisliste Namen wie Pinturault, Shiffrin oder Kristoffersen auftauchen, es ist aus meiner Sicht auch die anspruchsvollste Disziplin. Man muss äußerst eng an die Stangen heranfahren und ist auf einem schmalen Grad zwischen Bestzeit oder Ausscheiden unterwegs.

Auch wenn die Kurse immer wieder anders gesteckt sind und die Wetterbedingungen in Pixel Pro Winter Sports unterschiedlich sein können, fehlt mir am Ende aber ein wenig die Abwechslung. Sicherlich ist Pixel Pro Winter Sports besser als viele andere Spiele dieser Art, ein echtes olympisches Feuer will bei mir aber noch nicht entfachen.

Die gute Nachricht: Ihr könnt Pixel Pro Winter Sports selbst ausprobieren. Der Download aus dem App Store ist kostenlos und die Abfahrt kann gratis gespielt werden. Danach kann man die Werbung für 1,99 Euro deaktivieren und einzelne Disziplinen für 99 Cent freischalten. Alles zusammen bekommt man für faire 3,99 Euro.