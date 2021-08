Meine Liebeserklärung an den Mac mini mit M1 Prozessor

Rund neun Monate sind vergangenen, seit Apple den neuen Mac mini mit M1-Prozessor auf den Markt gebracht hat. Seit November 2020 stehen zwei der kleinen Rechner auf unseren beiden Schreibtischen im Büro und was soll ich euch sagen? Ich bin jeden Tag aufs Neue begeistert. Meine heutige Liebeserklärung möchte ich vor allem auf den Stromverbrauch fokussieren – denn das ist mehr als interessant.

Wie effizient der M1-Prozessor von Apple ist, das dürfte sich ja mittlerweile schon herumgesprochen haben. Der Stromverbrauch des kleinen Computers liegt während der Erstellung dieses Artikels, mit zahlreichen geöffneten Programmen wie Safari, Mail, Skye und iA Writer, bei unter 8 Watt. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge vergehen lassen. Das ist nicht mehr, als eine moderne LED-Lampe verbraucht.

Und auch ein weiterer Vergleich ist sehr interessant. Der Vorgänger des aktuellen Mac mini, das Modell mit Intel Core i7 und sechs Prozessor-Kernen, verbraucht bei gleicher Arbeit rund drei Mal so viel Strom. Auf das Jahr gerechnet macht das bei einem einzelnen Computer natürlich noch nicht so viel aus – man muss sich aber nur mal vorstellen, wie viel Geld gespart werden könnte, wenn auch andere elektrische Geräte mit einem Mal nur noch ein Drittel an Energie benötigen würden.

Mac mini mit M1-Prozessor bleibt einfach nur kalt

Wohin die Energie bei den Intel-Macs fließt, das dürfte recht schnell klar sein: Ein Großteil davon ist einfach nur Abwärme. Selbst im Office-Betrieb wird mein alter Mac mini, der noch im Home Office schuften darf, wirklich warm. Im Vergleich dazu der Mac mini mit M1-Prozessor, der selbst beim Export eines 4K-Videos noch kalt bleibt. Und das ist wirklich kein Scherz: Egal wann ich bisher meine Hand auf das Aluminium-Gehäuse gelegt habe – es war immer kalt. Und das, obwohl ich noch nie einen Lüfter gehört habe.

Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass diese unglaubliche Effizienz nicht zu Lasten der Performance gegangen ist. Ich könnte euch jetzt mit irgendwelchen Benchmarks und Zahlen langweilen, ich kann es aber auch kurz machen: Der Mac mini mit M1 hängt seinen Vorgänger gnadenlos ab.

Nur bei den Anschlüssen gibt es einen Rückschritt

Zumindest ein kleines Detail muss ich dann aber doch kritisieren: Die Anschlüsse. Es sind nur zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse verbaut und gerade von den modernen USB-C-Ports hätte ich mir dann doch schon mindestens vier gewünscht. Genau die gab es noch beim Vorgänger und ich muss hier klar sagen: Dieser in der Praxis nicht ganz unwichtige Punkt ist ein klarer Rückschritt. Aber am Ende auch nichts, was nicht mit einem kleinen Dock oder Hub zu lösen wäre.

Mittlerweile kann ja dank Parallels sogar Windows auf den M1-Macs genutzt werden, mich persönlich betrifft das aber ohnehin nicht. Und so sehe ich am Ende keinen Grund, der eine Empfehlung des Mac mini M1 verhindern würde. Es ist eine echte Office-Rakete und mit einem Preis von aktuell knapp 700 Euro für das Basis-Modell oder rund 850 Euro für die Variante mit doppeltem Speicherplatz preislich wirklich attraktiv für alle, die bereits Bildschirm, Lautsprecher, Maus und Tastatur auf dem Schreibtisch stehen haben.

Und während ich mich heute noch jeden Tag über meinen Mac mini freue, bin ich bereits sehr gespannt auf die neuen MacBook-Modelle, die Apple wohl gegen Ende des Jahres vorstellen wird. 14 oder 16 Zoll – ein MacBook Pro mit einem neuen Apple-Chip wird es bei mir ganz sicher werden.