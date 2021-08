Enpass: Passwort-Manager integriert WiFi Sync-Funktion

Im Bereich der Passwort-Manager scheint aktuell viel in Bewegung zu sein: Erst kürzlich hatten wir über die bekannten Anwendungen 1Password und Dashlane berichtet, die mit neuen Versionen und Features auf sich aufmerksam gemacht haben. Auch der Passwort-Manager Enpass (App Store-Link) mischt nun mit und kündigt einen neuen Cloudless Sync über das WLAN an, um so im lokalen Netzwerk verbleiben zu können und persönliche Daten nicht über ein Cloud-Netzwerk teilen zu müssen. Das Entwicklerteam beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist Enpass WiFi Sync?

Mit der neuen Funktion WiFi Sync können Nutzer ihre Daten zwischen verschiedenen Geräten, die mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind, synchronisieren – ohne einen zwischengeschalteten Cloud-Dienst. Daher der Begriff „cloudless“. Um dies zu ermöglichen, betreibt Enpass auf Ihrem Desktop einen Server, der über das mDNS-Protokoll auffindbar ist. Die Enpass-Anwendungen auf Ihren anderen Geräten erkennen den Server im Netzwerk und verbinden sich mit ihm.

Für wen ist Enpass WiFi Sync gedacht?

Obwohl wir schon immer die Möglichkeit geboten haben, Daten sicher über Ihre eigenen Cloud-Konten mit Enpass zu synchronisieren, haben unsere Untersuchungen gezeigt, dass manche Menschen es einfach nicht mögen, wenn ihre Daten im World Wide Web umherhüpfen. Wenn das auf Sie zutrifft und Sie sehr sicherheitsbewusst sind, dann ist Enpass WiFi Sync genau das Richtige für Sie, denn Ihre Daten werden Ihr lokales Netzwerk nie verlassen.

Wie richte ich Enpass WiFi Sync ein?

Um Enpass WiFi Sync nutzen zu können, müssen Sie einen Desktop-Rechner in Ihrem Netzwerk als WiFi Sync Server einrichten, der die Daten speichert und bereitstellt, mit denen sich Ihre anderen Geräte verbinden und synchronisieren können. Alle Geräte müssen sich im selben Netzwerk befinden. Um den WiFi Sync Server über die Enpass-Desktop-App zu starten, gehen Sie zu Enpass-Einstellungen → WiFi Sync. Nach dem Start des Servers müssen Sie die Tresore zum Server hinzufügen, damit sie für die anderen Geräte in Ihrem Netzwerk verfügbar sind.

Um den WiFi Sync von Enpass nutzen zu können, ist mindestens ein Desktop-Gerät notwendig, sowie Enpass Beta v6.7 für macOS, Windows, Linux, Android und iOS. Alle Geräte müssen zudem im gleichen Netzwerk angemeldet sein, um Daten über das WLAN synchronisieren zu können. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wird auf der Website von Enpass bereitgestellt. Enpass kann unter macOS, iOS und iPadOS kostenlos heruntergeladen und im Rahmen eines Abonnements mit Preisen ab 1,79 Euro/Monat verwendet werden.