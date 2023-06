Mela: Praktischer Rezepte-Manager für iPhone und iPad

Bei der App, die ich euch heute vorstelle, habe ich direkt an meine Mutter gedacht. Sie ist eine leidenschaftliche Köchin und probiert mit großer Freude neue Rezepte aus. Und da sie sich von verschiedenen Quellen inspirieren lässt – Rezepte aus Zeitungen, auf Websites und aus Kochshows, werde ich ihr wohl mal den Mela Rezepte-Manager (App-Store-Link) ans Herz legen, in dem sie alle ihre Rezepte schnell und einfach speichern kann.

Der Mela Rezepte-Manager ist schon seit etwas mehr als einem Jahr im App Store verfügbar und seither mit 4,8 von 5 Sternen bei 168 Bewertungen durchaus gute Noten von seinen Nutzenden bekommen. Die App überzeugt dabei durch ein aufgeräumtes Design und eine einfache Handhabung.

Das Praktische ist nämlich, dass ihr eure Rezepte ganz einfach per Rezept-URL importieren oder – im Falle von nicht-digitalen Rezepten – scannen und hinzufügen könnt. Außerdem könnt ihr die Funktion „Browser“ nutzen und direkt aus der App im Netz neue Rezepte recherchieren. Sobald die App auf einer Webseite ein Rezept erkannt hat, erscheint ein gelber Button, über den ihr das Rezept zu eurer Bibliothek hinzufügen könnt. All das klappt in Sekundenschnelle und das Ergebnis ist ein ansprechend und übersichtlich gestalteter Eintrag samt Foto, Zutatenliste, Nährwertangaben und Anleitung.

Außerdem gibt es einen sogenannten „Kochen“-Modus, den ihr auswählen könnt, wenn ihr das Gericht tatsächlich zubereitet. In diesem werden alle Schritte der Anleitung nacheinander sehr übersichtlich dargestellt, sodass nerviges Scrollen entfällt. Auch einen Timer könnt ihr in diesem Modus hinzufügen, sodass auch kein Hin- und Herwechseln zwischen Apps nötig ist.

Zusätzlich bietet die App eine Einkaufslisten-Funktion, die ihr auch automatisiert befüllen lassen könnt. Dazu genügt im Rezepteintrag ein Klick auf „Einkaufsliste“ und sofort werden alle Rezeptzutaten dem Einkaufszettel hinzugefügt. Die Zutaten, die ihr vielleicht noch zuhause habt, könnt ihr dann schnell und einfach entfernen und auch händisch weitere Zutaten hinzufügen.

Eine Kalenderfunktion ermöglicht es euch darüber hinaus, eure Koch-Woche im Voraus zu planen.

Für 5,99 Euro unbegrenzt Rezepte speichern

Den Mela Rezepte-Manager könnt ihr kostenfrei im App Store herunterladen. Speichert ihr nur bis zu zehn Rezepte in der App, steht euch der volle Funktionsumfang zur Verfügung. Wenn ihr mehr als zehn Rezepte dort ablegen wollt, wird der Funktionsumfang reduziert, sofern ihr euch nicht für den Kauf von Mela+ entscheidet, das ihr für einmalig 5,99 Euro bekommt.

Mela ist in deutscher Sprachversion verfügbar und läuft auf iPhones und iPads ab iOS bzw. iPad OS 15.0.