WWDC 2023: Inoffizielle Video-App pünktlich zum Konferenz-Start aktualisiert

Wenn an diesem Abend die WWDC 2023 mit der üblichen Apple-Keynote startet, ist das längst noch nicht alles, was den Entwicklern und Entwicklerinnen in dieser Woche auf dem Apple Campus geboten wird. Die heute Abend vorgestellten Neuerungen werden in sogenannten Entwickler-Sessions noch weiter im Detail besprochen, um Personen, die beispielsweise neue Features von iOS oder iPadOS in ihre eigenen Apps einbauen wollen, Hilfestellungen zu geben.

Apple stellt zu diesem Zweck mittlerweile selbst produzierte Erklärvideos statt klassische API-Dokumentationen zur Verfügung. Zusätzlich zu den Videos gibt es oft entsprechende PDF-Dateien mit weiterführenden Informationen und Untertitel in verschiedenen Sprachen. Wer die Videos von Apple übersichtlich präsentiert und bequem ansehen möchte, kann sich die inoffizielle WWDC Video-App vom Entwickler Guilherme Rambo genauer ansehen.

Die Anwendung liegt ab sofort in Version 7.4 beim bekannten Portal GitHub vor, wo sie kostenlos für macOS heruntergeladen werden kann. Mit dem Update für die WWDC 2023 hat der Entwickler eine Unterstützung für Apples SharePlay integriert, damit sich die Video-Sessions mit anderen Personen zusammen ansehen lassen. Darüber hinaus gibt es einen neuen Entdecken-Bereich in der App, in der sich bereits angefangene Videos, Favoriten und mehr finden, sowie neue Filter-Optionen, um die Suche nach relevanten Inhalten zu vereinfachen.