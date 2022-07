Minecraft jetzt mit Support für Maus und Tastatur

Während im App Store beim Minecraft Update lediglich von „verschiedenen Fehlerbehebungen“ gesprochen wird, listet die Webseite alle Neuerungen auf. Warum diese nicht im App Store eingereicht werden, verstehe ich nicht. Davon ab gibt es für Minecraft in Version 1.19.10 Support für Maus und Tastatur.

Wer also auf iPhone und iPad zockt, kann jetzt auch eine Maus und Tastatur via Bluetooth verbinden und so noch einfacher die kleinen Klötzchen stapeln und sich durch die Welten bewegen. Dann gibt es ein PC-ähnliches Erlebnis.

Minecraft für iOS kostet 6,99 Euro, ist 867,7 MB groß und mit 4,3 Sternen bewertet.