Motorsport Manager Online: Ab sofort weltweit erhältlich

Noch rund zehn Tage und die neue Formel-1-Saison startet in Australien. Pünktlich zum Start der Königsklasse ist Motorsport Manager Online (App Store-Link) jetzt weltweit verfügbar und damit auch im deutschen App Store erhältlich. Das bereits im April 2019 angekündigte Spiel ist in den vergangenen Woche in ausgewählten Ländern getestet worden und setzt auf das Freemium-Modell. Von dem kann man ja wenig bis viel halten, hier mal zwei beispielhafte Optionen:

Option 1: Nachdem Motorsport Manager Mobile über Jahre hinweg als Bezahl-App mit optionalen In-App-Käufen erhältlich war, möchte man jetzt noch mehr Motorsport-Fans die Möglichkeit geben, sich in Motorsport Manager Online gegen andere Spieler zu behaupten.

Option 2: Man hat erkannt, dass Leute nichts mehr für tolle Apps bezahlen wollen. Hat man sie aber erst einmal angefixt, kann man sie mit etlichen In-App-Käufen melken – schließlich wollen sie auf der virtuellen Rennstrecke den Sieg erringen.

Nachdem mir die vergangenen Teile des Motorsport Manager Mobile sehr viel Spaß gemacht haben, habe ich schon etwas Angst vor dem Download von Motorsport Manager Online. Auf der einen Seite gibt es zum ersten Mal mit der Formel E eine offizielle Rennserie mit echten Teams und echten Fahrern. Auf der anderen Seite schreiben die Entwickler aber auch: „Der Wettbewerb ist nie zu Ende. Es gibt globale und Freundesranglisten, komm also jede Woche wieder, um zu sehen, wo du stehst und neue Belohnungen einzusammeln.“ Genau so klingt ein klassisches Freemium-Spiel ohne echtes Ende.

Ich bin mir echt noch nicht sicher, ob ich dem Spiel eine Chance geben soll. Wie seht ihr das? Habt ihr euch die ersten Teile gekauft und seid jetzt enttäuscht? Oder freut ihr euch über die neuen Möglichkeiten?