Netatmo: 2 Heizkörperthermostate mit Bridge und HomeKit für 95 Euro

Die Temperaturen steigen aktuell, die Heizung wird demnach weniger benötigt. Wer seine Heizkörperthermostate dennoch smart machen will, kann zum Beispiel auf die Thermostate von Netatmo setzen. Bei Cyberport zahlt man für das Starterpaket bestehend aus zwei Thermostaten und Gateway 89,90 Euro. Hinzu kommen aber noch 4,99 Euro Versand.

Netatmo Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket für 89,90 Euro (zum Angebot)

+ 4,99 Euro Versand

Der nächste Preis liegt bei MediaMarkt bei 99 Euro (auch ein Angebot), danach geht es erst ab 169 Euro weiter. Die Thermostate von Netatmo unterstützen nicht nur Amazon Alexa und Google Assistant, sondern auch Apple HomeKit. So könnt ihr eure Heizung in Automationen verwenden und automatisch steuern. In der zugehörigen Energy-App kann zudem ein Heizplan erstellt werden.

Mit an Bord ist auch eine Fenster-Offen-Erkennung sowie eine manuelle Boost-Funktion. Das Thermostat selbst verfügt über ein Display und zeigt die Temperatur an, zudem ist am Gerät selbst eine manuelle Temperatursteuerung möglich.