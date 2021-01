Neu von Aukey: 4K Dashcam DRS1 mit Startrabatt & 3-in-1 Ladeständer für Apple-Geräte

Der Zubehörhersteller Aukey hat neue Produkte am Start und bietet ab sofort die 4K Dashcam DRS1 an, die jetzt mit 20 Prozent Rabatt gekauft werden kann. Statt 109,99 Euro zahlt ihr an der Kasse nur 87,99 Euro, wenn ihr den Gutschein WDPY77P6 nutzt.

Die Dashcam löst mit 3840 x 2160 Pixel auf und ist mit einem IMX415-Bildsensor von Sony ausgestattet. Das 2″ große Display ermöglicht Einstellungen, über eine eigene WLAN-Verbindung kann man aber auch per App auf alle Videos zugreifen. Sollte es mal zu einem Unfall kommen, erkennt der Beschleunigungssensor die Notfallsituation und versieht das Filmmaterial automatisch mit einem Schreibschutz. Die Kamera könnt ihr zum Beispiel über ein Klebepad an der Windschutzscheibe montieren und das entsprechende Kabel zum USB-Anschluss führen.

3-in-1 Ladeständer für iPhone, Apple Watch & AirPods

Die neue Ladestation kann das iPhone, die Apple Watch und die AirPods aufladen. Das iPhone wird aufgestellt und via Qi (nicht MagSafe) aufgeladen – hier gibt es bis zu 10 Watt. Damit ihr eure Apple Watch laden könnt, müsst ihr euer eigenes Ladekabel durch die Station führen und einsetzen. Die AirPods können dann wie das iPhone kabellos via Qi geladen werden – mit 5 Watt. Das Ladegerät wird per USB-C angeschlossen, ein Netzteil müsst ihr selbst stellen (mindestens 18 Watt).