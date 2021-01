Seit mehreren Jahren habe ich nun kabellose Staubsauger von Dyson im Einsatz und spätestens seit mein kleiner Sohn nicht mehr nur Milch und Brei zu sich nimmt, sondern auch mit Brötchen und Brot krümelt, möchte ich die hohe Saugkraft nicht mehr missen. In diesem Artikel möchte euch meine Erfahrungen mit dem Dyson V11 Absolute Extra Pro schildern.

Zunächst einmal möchte ich die Frage klären, warum ich nicht einfach einen smarten Saugroboter nutze. Das hat gleich mehrere Gründe: Ein Saugroboter braucht Zeit und ist laut. In der aktuellen Zeit sind wir aber oft Zuhause. Zudem liegt mit einem Haushalt mit Kind und Katze eigentlich immer etwas auf dem Boden rum, das mögen die Saugroboter gar nicht.

Kabellose Staubsauger sind blitzschnell einsatzbereit

Ein kabelloser Staubsauger ist dabei nicht nur dank unserer Treppen Gold wert. Man kann ihn jederzeit aus der Ladestation nehmen, muss keine freie Steckdose suchen, sondern kann sofort saugen. Das ist wunderbar, wenn man nach dem Frühstück oder Abendessen mal eben schnell gegen das Schlachtfeld unter dem Tisch ankämpfen möchte. Oder noch mal schnell über den wunderbaren Ikea-Sessel saugen möchte, der Katzenhaare quasi magisch anzieht.

Spätestens seit der Einführung des Dyson V10 hat sich die ohnehin schon sehr gute Saugkraft weiter verbessert, das gilt natürlich auch für die neueste V11-Generation. Ich habe, abgesehen von einem Roborock-Sauger und einem klassischen Bosch Boden-Staubsauger, leider keinen echten Vergleich. Ich finde es aber wirklich beeindruckend, was der Dyson V11 mit seiner elektrisch angetriebenen Düse noch alles aus Teppichen und Stoffen herausholt.

In der letztjährigen August-Ausgabe schreiben die unabhängigen Tester von Stiftung Warentest: „Dyson lieferte insgesamt die beste Saug- leistung ab. Vor allem in der Paradedisziplin Teppichboden überzeugte er. Nur in Ecken und Kanten ließ er Schmutz liegen. Damit ist er nicht allein: Nahezu jedes Gerät scheiterte an einzelnen Aufgaben, meisterte andere dafür aber tadellos.“ Am Ende reichte es für den Dyson zum Testsieg vor Vorwerk, Bosch und Rowenta.

Was definitiv für ein wenig Verwirrung sorgt, ist die Namensgebung. Wer meint, das Apple beispielsweise mit dem iPhone 12 Pro Max schon ganz vorne dabei ist, der sollte sich die Namensgebung der Dyson-Staubsauger zu Gemüte führen. Da hätten wir beispielsweise den Dyson V11 Absolute Extra Pro für 799 Euro mit dem vollen Zubehör-Paket oder den Dyson V11 Absolute Extra ohne Pro für 644,99 Euro, bei dem eben nicht das komplette Zubehör inklusive ist. Und dann wäre da noch der Dyson V11 Animal Extra, der noch mal günstiger ist, aber bei dem eben auch noch weniger Zubehör mit dabei ist.

Alle drei Modelle sind von der Technik aber identisch und bringen auch die wohl wichtigste Neuerung mit: Der Akku lässt sich erstmals einfach tauschen. Beim Pro-Modell ist sogar ein zweiter Akku mit dabei. Der Austausch klappt damit ohne Werkzeug in Sekundenschnelle. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man mit einer Akkuladung nicht auskommt. Mir ist das in einem 130 Quadratmeter Haus, das selten komplett am Stück gesaugt wird, aber noch nicht passiert.

Der Dyson V11 Absolute Extra Pro kommt mit dem kompletten Zubehör-Satz

Ebenfalls neu im Lieferumfang des Dyson V11 Absolute Extra Pro: Ein Bodendock. Ausgestattet mit einem schweren Standfuß findet der Staubsauger so einen festen Platz im Haus, ohne dass man gleich die Wandhalterung fest anbringen muss. Uns hat das wirklich sehr geholfen, um einen neuen, besser erreichbaren Platz für den Dyson zu finden, ohne gleich in Gefahr laufen zu müssen, die Wand zu versauen. Vor dem Kauf solltet ihr euch daher unbedingt überlegen, ob ihr Bodendock und Ersatz-Akku benötigt – dann lohnt sich das teuerste Modell durchaus.

Leider fehlt mir auch beim neuesten V11 von Dyson noch ein Feature: Den Staubsauger auf Dauerfeuer zu schalten. Natürlich gewöhnt man sich daran, dass man mit dem Zeigefinger dauerhaft eine Taste drücken muss, es wäre am Ende aber einfach entspannter, wenn man den Staubsauger mit einer weiteren Taste dauerhaft aktivieren könnte. Das hat mir beispielsweise beim von mir getesteten Roborock-Modell sehr gut gefallen und mir fällt kein Grund ein, der gegen ein solches Feature sprechen würde.

Ansonsten bin ich wirklich sehr angetan. Was mir besonders gut gefällt? Die automatische Anpassung der (sehr hohen) Saugkraft für den jeweiligen Untergrund, die wirklich einfache und sehr zuverlässige Behälter-Entleerung in Verbindung mit dem Verzicht auf einen Beutel sowie das insgesamt sehr schicke Design ohne Kabel. Gewöhnen muss man sich an das recht hohe Gewicht und die Tatsache, dass man den Finger beim Saugen gedrückt halten muss.

Und immerhin: Im freien Handel gibt es den Dyson V11 als zugstarkes Produkt immer mal wieder im Angebot. So muss man selbst für das Top-Modell keine 799 Euro einplanen. Gleichzeitig ist klar: Wer auf einen Akku verzichten kann, der ohne Werkzeug gewechselt wird, kann sich auf dem Markt auch nach dem Vorgänger umsehen, dem Dyson V11 Absolute Pro ohne Extra.

