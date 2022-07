Neue Videos: Apple erklärt praktische Funktionen & neue Trailer für Apple TV+

Wir starten entspannt in die neue Woche. Apple hat über das vergangene Wochenende eine Vielzahl an Videos veröffentlicht. Unter anderem gibt es vier neue Clips von Apple Deutschland, drei davon machen auf praktische Mac-Features aufmerksam, das andere Video rückt eine wirklich nützliche iOS-Funktion in den Fokus.

So nimmst du auf deinem Mac ein Bildschirmfoto auf

So installierst du macOS neu über die macOS-Wiederherstellung

So stellst du Dateien aus einem Time Machine Backup wieder her

So teilst du dein WLAN Passwort

Neue Trailer für Apple TV+ Serien

Am 26. August startet die dritte und letzte Staffel der Serie „SEE – Reich der Blinden“. Gleichzeitig gibt es einen Einblick in die dritte Staffel von „Mythic Quest“, die im Herbst bei Apple TV+ verfügbar gemacht wird.

SEE — Season 3 Official Trailer

Mythic Quest – Season 3 Official Teaser