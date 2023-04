Next DB Navigator integriert Buchung von ÖPNV-Tickets

Der Next DB Navigator (App Store-Link) ist eine Neuentwicklung, wird jedoch parallel zum weiterhin aktive DB Navigator angeboten. In der neuen App werden Funktionen nach und nach verfügbar gemacht, irgendwann soll der Next DB Navigator die alte App ablösen. Bis dahin ist der Weg noch lang, mit dem letzten Update hat man die Möglichkeit der Buchung von ÖPNV-Tickets integriert.

Sowohl über next.bahn.de als auch im Next DB Navigator können ab sofort ÖPNV-Tickets der Verkehrsverbünde hvv (Hamburger Verkehrsverbund), RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), saarVV (Saarländischer Verkehrsverbund), SH-Tarif (Schleswig-Holstein-Tarif), VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) und VVO (Verkehrsverbund Oberelbe) gebucht werden. Derzeit noch nicht integrierte Verkehrsverbünde können weiterhin im DB Navigator gebucht werden.

Des Weiteren können Tickets, die im DB Navigator oder über bahn.de gebucht wurden, jetzt auch auf next.bahn.de per Auftragsnummer und Nachname abgerufen werden. Wer mit seinem Kundenkonto eingeloggt ist, kann zudem nach Buchungszeiträumen filtern. Wählt hierfür im Bereich „Meine Reisen“ → „Weitere Aufträge anzeigen“ aus. Das manuelle Hinzufügen von Tickets in der App Next DB Navigator ist aktuell noch nicht möglich.