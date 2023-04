Beosound A5: Neuer, tragbarer High-End-Lautsprecher von Bang & Olufsen

Ab heute ist der Beosound A5 erhältlich, ein neuer High-End-Lautsprecher von Bang & Olufsen, der sich sowohl im Smart Home als auch als eigenständiger Lautsprecher für unterwegs wohl fühlt. Support für Beolink Multiroom, Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect und Bluetooth 5.2 sind mit an Bord.

Der Beosound A5 wurde in Zusammenarbeit mit dem dänisch-italienischen Design-Duo GamFratesi entwickelt und wird in zwei Varianten angeboten: Die Ausführung in Natural Aluminium mit einer gewebten Papierfaserfront und einem Griff aus hellem Eichenholz sowie eine Ausführung in Black Anthracite Aluminium in Kombination mit einer Lautsprecherabdeckung und einem Griff aus dunklem Eichenholz. Gut: Auf der Oberseite befindet sich eine Qi-Ladefläche für Smartphones.

Der Beosound A5 ist der bisher leistungsstärkste tragbare Lautsprecher von Bang & Olufsen. Das Vier-Wege-Lautsprechersystem mit vier digitalen Verstärkern sorgt für eine Gesamtleistung von 280 Watt. So lassen sich auch große Räume mit einem dynamischen 360-Grad-Klang beschallen. Der Lautsprecher ist mit einem 5,25-Zoll-Tieftöner, zwei 2-Zoll-Mitteltönern und einem ¾-Zoll-Hochtöner ausgestattet und überzeugt somit gleichermaßen durch sein Design und seinen Klang.

Funktioniert alleine oder auch mit Multi-Room

Über Bluetooth kann man den Lautsprecher auch abseits des Smart Home betreiben, über AirPlay 2 lassen sich auch weitere kompatiblen Lautsprecher koppeln. Zudem gibt es eine Integration in die Mozart-Softwareplattform von Bang & Olufsen, um den Lautsprecher in ein Stereosystem mit einem zweiten Beosound A5 oder einem anderen Mozartfähigen Lautsprecher aus dem Bang & Olufsen Portfolio zu integrieren. Darüber hinaus lässt sich der Beosound A5 an ein Bang & Olufsen Smart Home System anbinden und schafft so auf Knopfdruck ein immersives Multiroom-Erlebnis.

Der Beosound A5 ist in Nordic Weave für 999 Euro und in Dark Oak für 1099 Euro in Bang & Olufsen Stores und Online ab sofort erhältlich.