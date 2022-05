Next DB Navigator: Neue Bahn-App mit Dark Mode ab Oktober 2023

Wer mit der Bahn im Nah- und Fernverkehr unterwegs ist, wird auch den DB Navigator (App Store-Link) installiert haben. Die App ist jetzt schon mehr als 10 Jahre am Markt, wurde über 56 Millionen Mal heruntergeladen und im kommenden Jahr können wir uns auf eine komplett neue App freuen. Ich konnte mir schon vorab einen ersten Eindruck einholen.

Ihm Hintergrund wurde der Grundstein gelegt, denn die Bahn hantiert mit riesigen Datenbanken – hier kann man nicht mal eben eine neue App binnen weniger Monate entwicklen. Das Grundgerüst, die Datenbanken und das komplette System wird erneuert. Eine erste Beta-Version ist verfügbar, allerdings noch nicht mit allen Funktionen. Ein Highlight: Es wird Support für den Dark Mode geben.

Noch sind nicht alle Funktionen des bestehenden Navigators eingebaut, doch die Beta fühlt sich nativ, schnell und intuitiv an. Unter anderem wird es auch eine neue grafische Sitzplatzanzeige geben, die die Auswahl des Lieblingsplatz noch einfacher macht. Ebenso wird man Favoriten mit Namen sichern können. So könnt ihr zum Beispiel in der Suche einfach „Arbeit“ statt eure Haltestelle oder den Zielbanhof einzutippen.

Ab Oktober 2023 für alle

Der Next DB Navigator ist schon einige Jahre in der Entwicklung und soll im Oktober 2022 für Geschäftskunden verfügbar gemacht werden. Der Rollout für alle soll dann ein Jahr später im Oktober 2023 erfolgen. Wichtig: Es wird sich dann um ein Update für den DB Navigator handeln. Es werden dann keine zwei Versionen der App geführt und gepflegt, der Next DB Navigator löst dann den bisherigen DB Navigator ab.