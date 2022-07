Nomad Sport Keychain: Neue AirTag-Halterung schützt Vorder- und Rückseite

Nomad hat eine neue AirTag-Halterung vorgestellt: Nomad Sport Keychain. Das Case ist dabei aus FKM Fluorelastomer-Kautschuk hergestellt und bietet einen D-förmigen Ring aus Edelstahl zur möglichen Befestigung am Schlüsselbund.

Der AirTag wird in die Hülle geschoben und per 3M-Kleber gehalten und sowohl vorne als auch hinten geschützt – so verkratzt die silbernen Seite nicht. Nomad ruft 19,95 US-Dollar auf, deutsche Preise sind noch nicht bekannt. Sobald das Produkt hierzualdne aufschlägt, geben wir noch einmal Bescheid.