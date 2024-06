Nuki Smart Lock mit Keypad 2.0 für 248 Euro

Das ist eine Kombination, die uns im Alltag richtig gut gefällt: Das Nuki Smart Lock 4.0 zusammen mit dem Nuki Keypad 2.0. Das smarte Türschloss und das PIN-Pad mit Fingerabdrucksensor helfen euch dabei, eure Haus- oder Wohnungstür ganz unkompliziert und smart zu öffnen. Heute gibt es das Bundle bei tink.de zum Sonderpreis.

Mit dem Gutscheincode NUKI20 – übrigens auch gültig für einige andere Bundles – bekommt ihr die beiden Gadgets für zusammen 247,96 Euro (zum Angebot). Im Internet-Preisvergleich verlangen andere Händler für das Nuki Smart Lock 4.0 mindestens 179 Euro, das Nuki Keypad 2.0 gibt es nicht unter 155 Euro. Macht nach Adam Riese zusammen 334 Euro. Ihr könnt bei tink.de also ordentlich sparen.

Das erwartet euch beim Nuki Smart Lock 4.0

Ein großer Pluspunkt des Nuki Smart Locks ist aus meiner Sicht die mehr als einfache Installation. Ihr steckt einfach einen Schlüssel von innen in die Tür, klebt oder schraubt die Halterung an und setzt dann das Smart Lock auf. Die Sache ist selbst von Technik-Neulingen in wenigen Minuten zu schaffen. Und auch die Ersteinrichtung in der App ist sehr einfach.

Hier ist es sicherlich hilfreich, dass der Hersteller aus Österreich stammt und das Produkt über die Generationen hinweg sehr ausgereift ist. Zudem wird viel Wert auf Sicherheit und Datenschutz gelegt.

Einmal angebracht, könnt ihr die Tür dann mit dem Smartphone auf- und zuschließen, aber auch weitere praktische Funktionen wie etwa einen Zeitplan zum nächtlichen Abschließen oder Komfort-Features wie Auto-Unlock nutzen. Solltet ihr eine Fernsteuerung wünschen, könnt ihr diese über die optionale Nuki Bridge oder das bei dieser Version kostenpflichtige Thread-Upgrade auch später noch aktivieren.

Das kann das Nuki Keypad 2.0

Mit dem Keypad 2.0 könnt ihr ganz einfach Zugangscodes erstellen und diese auch zeitlich begrenzen. Das ist beispielsweise praktisch, wenn ihr regelmäßigen Besuch von einer Putzkraft oder dem Hunde-Sitter bekommt. Wir haben auch jeweils einen Code für unsere Eltern erstellt, falls diese Mal vor uns bei uns Zuhause aufkreuzen.

Ebenso können aber auch Fingerabdrücke hinterlegt werden. Meine Frau ist beispielsweise kein Fan vom Auto-Unlock und entsperrt die Tür lieber mit ihrem Fingerabdruck.