Sanifair Wert-Bons: Ab sofort auch in Apple Wallet speichern

Der Sanitär-Anbieter Sanifair, den ihr vor allem von Hauptbahnhöfe und Autobahnraststätten kennen dürftet, hat vergangene Woche das Speichern der Sanifair-Wert-Bons in Apple Wallet möglich gemacht. Ab sofort könnt ihr also eure Sanifair-Bons direkt im Apple Wallet speichern und dort einlösen. Wer lieber bei der ausgedruckten Papiermarke bleiben möchte, kann dies aber weiterhin tun.

Um eine Sanifair-Anlage zu nutzen, müsst ihr eine Bezahlschranke passieren und diese mit einem Euro füttern, damit das Drehkreuz euch den Weg zu den Toiletten freigibt. Als „Geschenk“ erhaltet ihr einen Sanifair-Wert-Bon, den ihr bei teilnehmenden Raststätten oder Cafés zu deren jeweiligen Bedingungen einlösen könnt.

Sanifair Wert-Bons werden weiterhin ausgedruckt

Für Android-Smartphones hatte die Tank-&-Rast-Gruppe die digitale Wert-Bon-Lösung bereits vor zwei Monaten eingeführt. Die Akzeptanz durch die Nutzerinnen und Nutzer sei hoch gewesen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilungen. Seit dem Release der letzten Woche können nun auch iPhone-Besitzer ihre Sanifair-Wert-Bons direkt im Apple Wallet speichern und von dort aus einlösen. Das Sammeln der Papiermarken entfällt. Diese wird allerdings nach wie vor ausgedruckt.

Um den Wert-Bon im Wallet abzulegen, müsst ihr nämlich den QR-Code, der auf der ausgedruckten Papiermarke zu sehen ist, mit eurem iPhone scannen. Nach dem Scanvorgang ist der Papierbon entwertet. Folgt auf eurem iPhone dann den dort gezeigten Anweisungen, um den digitalisierten Bon in eurem Wallet abzulegen.

In einer der nächsten Ausbaustufen soll das Ausdrucken des Papierbons entfallen können, indem Nutzerinnen und Nutzer den QR-Code direkt an der Bezahlschranke scannen können.

Mittlerweile nicht mehr sammelbar

Mittlerweile können die Gutscheine nur noch einzeln an der Raststätte eingelöst werden. Früher war es ja noch möglich, mehrere Bons zu sammeln und dann gemeinsam einzulösen. Das haben wir auch immer wieder so praktiziert. Ein einzelner Wertbon ist bei den aufgerufenen Preisen, insbesondere an der Autobahn, ja oftmals nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die ganze Sache seht.