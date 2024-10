September 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Zusammen mit watchOS 11 hat Apple eine neue App auf eure Apple Watch gebracht, von der ihr so vielleicht noch gar nichts mitbekommen habt: Gezeiten. Die Anwendung ist exklusiv für die Apple Watch erhältlich und wenig überraschend ziemlich schick gestaltet. Sobald ihr einen Strand ausgewählt habt, wird euch eine „Welle“ mit den Gezeiten angezeigt. Über diese könnt ihr euch ganz einfach mit der digitalen Krone hinweg bewegen und so die Gezeiten bis zu einer Woche im Voraus überblicken. Über das kleine Info-Icon könnt ihr zudem zusätzliche Wetterdaten wie beispielsweise UV-Index, Wassertemperatur, Sichtweite oder Wind abrufen.

Jeder, der in den 90er-Jahren ein Nokia-Handy im Einsatz hatte, wird das Spiel kennen: Snake. Dieser Klassiker wurde schon vor einiger Zeit als Online-Spiel neu aufgelegt. Snake.io für iPhone und iPad ist fast schon ein alter Hut, trotzdem haben wir noch nie darüber berichtet. Nun gibt es den Download auch über Netflix Games. In Snake.io spielt man in Online-Spielen gegen andere Schlangen. Das Ziel ist dabei denkbar einfach: So lang werden, wie es nur irgendwie geht. Dazu muss man die kleinen Punkte fressen und sowohl den Gegner, als auch der Wand des Levels ausweichen. Das klingt simpel, ist simpel und macht jede Menge Spaß.

In Karo könnt ihr zum einen Aufgaben für euch selbst anlegen und zum anderen Aufgaben für andere erzeugen. Diese Aufgaben könnt ihr dann an alle Personen senden, die ihr in eurer iPhone-Kontakte-App gespeichert habt. Dabei müssen diese Personen Karo nicht selbst installiert haben. Der Versand erfolgt über WhatsApp oder die Nachrichten-App. Die Person, der ihr eine Aufgabe zuweisen wollt, enthält dann einen Link, über den sie die Aufgabe abrufen kann. Dort kann sie die Aufgabe auch als „erledigt“ markieren. Hat sie dies getan, bekommt ihr eine Benachrichtigung in der App.

Der Entwickler Silvio Rizzi hat nach rund 15 Jahren das Bezahlmodell gewechselt und bietet die nun einfach Reeder genannte App zum fairen Monats- oder Jahrespreis an. Ansonsten hat sich Reeder weiterentwickelt und versteht sich nicht mehr nur als reine RSS-Applikation, sondern kann jetzt auch YouTube-Kanäle, Podcasts und Social-Media-Beiträge integrieren. Des Weiteren speichert die App eure Scroll-Position und erkennt so, welche Inhalte ihr noch nicht konsumiert habt. Via iCloud werden alle Inhalte und alle gelesenen und nicht gelesenen Artikel zwischen iPhone, iPad und Mac abgeglichen, damit ihr auf allen Geräten auf dem gleichen Stand seid.Goodride

SpongeBob: Bubble Pop ist ein klassisches Match-3-Spiel in Form eines Bubble-Shooters, das jetzt ebenfalls neu auf Netflix Games erschienen ist. Mit SpongeBob und Co. müsst ihr gleichfarbige Blasen zerstören und im Meer platzen lassen. Netflix spricht von mehr als hundert Leveln, und natürlich könnt ihr auch Goodies freischalten, unter anderem Kostüme, Power-Ups und mehr. Im Laufe des Spiels trefft ihr auch auf die beliebten Charaktere Mr. Krabs, Patrick und Thaddäus.

Sokobond Express ist trotz der minimalistisch gehaltenen Grafik ein durchdachtes und überraschend tiefgründiges Spiel, das sich auch für Personen eignet, die keine großen Chemie-Kenntnisse aufweisen können. Im Game finden sich mehr als 100 wirklich knackige Level in mehreren Bereichen, die es zu bestehen gibt. Weiß man einmal nicht weiter, stellt der Entwickler eine kleine Lösungshilfe pro Level zur Verfügung.

Goodride kombiniert die Dienste verschiedener Mobilitätsanbieter in nur einer App, darunter fallen aktuell Scooter, Bus, Bahn, Fahrräder und natürlich der gute, alte Weg zu Fuß. Künftig sollen auch Taxi-, Carsharing- und Ridehailing-Services in die App aufgenommen werden. Zum Start müsst ihr euch als erstes registrieren, um die App in vollem Umfang nutzen zu können. Das ist schnell gemacht. E-Mailadresse und Passwort genügen für eine Anmeldung. Danach könnt ihr eure Route planen.

Fiete PlaySchool umfasst aktuell über 500 Lernspiele aus den unterschiedlichsten Themen der Grundschule und will unter anderem das Selbstbewusstsein im Umgang mit Zahlen und Mengen stärken, Verständnislücken in den Basiskompetenzen schließen und durch den spielerischen Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. In Zukunft soll das Angebot regelmäßig erweitert werden: Dabei orientiert sich das Entwicklerstudio am Feedback ihrer Nutzer und Nutzerinnen.