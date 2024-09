„SpongeBob: Bubble Pop“ startet startet bei Netflix Games

Da ich mein Netflix-Abo gekündigt habe, kann ich die neuen Spiele leider nicht selbst ausprobieren. Wenn ihr Netflix weiterhin die Stange haltet, könnt ihr ab sofort “SpongeBob: Bubble Pop” spielen – und in wenigen Tagen auch “Monument Valley”.

Das neue Spiel “SpongeBob: Bubble Pop” (App Store-Link) ist ein klassisches Match-3-Spiel in Form eines Bubble-Shooters. Mit SpongeBob und Co. müsst ihr gleichfarbige Blasen zerstören und im Meer platzen lassen.

Schließt euch SpongeBob an und lasst gemeinsam bunte Blasen im fesselndsten und porösesten Bubble-Shooter unter dem Meer platzen. Der Fliegende Holländer hat überall in Bikini Bottom Blasen verteilt, und nun muss SpongeBob sie entfernen! Begib dich in diesem amüsanten und bunten Rätselspiel an bekannte Orte, triff bekannte Gesichter und erlebe epische Momente aus dem klassischen Nickelodeon-Cartoon „SpongeBob Schwammkopf“.