Sonos Arc Ultra und Sub 4 zeigen sich erneut: Start steht wohl kurz bevor

Mit der Geheimhaltung nimmt es Sonos nicht so genau. Schon im August haben sich zwei neue Produkte auf Marketingbildern gezeigt, namentlich die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra sowie der neue Subwoofer Sonos Sub 4. Erst vor wenigen Tagen hat sogar der Sonos-Online-Shop verraten, dass die Arc Ultra die “Sound Motion-Technologie” an Bord hat. Dabei handelt es sich vermutlich um das Branding, das Sonos für die Technologie gewählt hat, die es durch die Übernahme von Mayht im Jahr 2022 erworben hat.

Die neuen Bilder, die abermals auf X veröffentlicht wurden, zeigen eine neue Anordnung der Bedienelemente des Geräts. Ein weiteres Bild lässt Rückschlüsse auf die Größe der Soundbar zu, da sie zwischen zwei Subwoofern steht. Die Sonos Arc Ultra ähnelt der Sonos Arc Soundbar, allerdings könnte der Nachfolger noch etwas größer werden. Üblicherweise bietet Sonos die Soundbar in den Farben Weiß und Schwarz an.

Sonos Sub 4 hat eine matte Oberfläche

Passend zur neuen Soundbar steht auch der Sonos Sub 4 in den Startlöchern, ein neuer High-End-Subwoofer. Bilder des Sub 4 zeigen ein Design, das sich an seinen Vorgängern orientiert, nur dass er dieses Mal ein mattes Finish hat. “Der Sub 4 hat eine matte Oberfläche, zwei Force-Cancelling-Tieftöner und wird in Weiß und Schwarz erhältlich sein”, heißt es schon im ersten Leak.

Der Start von Arc Ultra und Sub 4 wurde nach hinten verschoben, damit Sonos mehr Zeit hat, sich um die vermurkste App zu kümmern. Die neuesten Leaks und die Tatsache, dass die Arc Ultra schon auf der Sonos-Webseite erwähnt wurde, deuten aber darauf hin, dass ein Start noch dieses Jahr erfolgen könnte.