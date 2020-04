SlidePilot: Kostenloses Mac-Tool hilft bei der PDF-Präsentation

Wer öfters Präsentationen hält, wird sicher auch schon Apples Keynote für sich entdeckt haben. Aber wenn PDFs zum Einsatz kommen, die nicht mit Apples Präsentations-App erstellt worden sind, möchte man trotzdem nicht auf die tollen Features wie den Moderator-Bildschirm von Keynote verzichten. Genauso ging es dem Entwickler Pascal Braband, der daraufhin selbst kreativ wurde.

Aus der Entwicklungsarbeit der letzten Monate ist nun die macOS-App SlidePilot entstanden, die sich auf der Website des Entwicklers kostenlos herunterladen lässt. Zur Einrichtung von SlidePilot, das aktuell in Version 1.2.0 zur Verfügung steht, ist dabei mindestens macOS 10.13 oder neuer notwendig. Die etwa 15 MB große Anwendung kann zudem komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Generell wurde SlidePilot für ein verbessertes Präsentations-Erlebnis von LaTex-generierten PDFs unter macOS geschaffen – aber die App versteht sich natürlich auch mit allen anderen PDF-Dateien, die man auf dem Mac zur Verfügung hat. Die Dateien müssen dabei nicht mit LaTex Beamer erstellt werden, aber SlidePilot hält für derartige Präsentationen zusätzliche Features, wie etwa Notizen, bereit.

Freiwilliger Obolus in Spendenform ist gern gesehen

Hat man nach der Installation von SlidePilot eine PDF-Datei zur Präsentation ausgewählt, kann diese im Vollbild- oder in einer Moderator-Ansicht dargestellt werden. Letztere bietet zudem eine Vorschau auf die nächste Folie und hält auch eine Zeitansicht bereit. So hat man entweder die aktuelle Uhrzeit im Blick oder kann sich auch eine Stoppuhr bzw. einen Timer einrichten, damit die Präsentation zeitlich nicht aus dem Ruder läuft.

Zu den weiteren Features von SlidePilot gehört eine optionale Cursor-Anzeige, um so auf spezielle Highlights oder Details der Präsentation aufmerksam machen zu können, Kurzbefehle für schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen, und eine Möglichkeit, den Präsentationsbildschirm abzudecken, um so Folien durchzusehen oder den Vortrag zu pausieren.

Erfreulicherweise ist dieses nützliche Präsentations-Tool komplett kostenlos und verzichtet auch auf weitere Folgekosten in Form von In-App-Käufen oder Abonnements. „Wir sind der Meinung, dass SlidePilot ein grundlegendes Werkzeug ist und daher für alle verfügbar sein sollte“, so heißt es auf der Website der App. Um die laufenden Kosten und weitere Entwicklungsschritte zu finanzieren, kann man aber jederzeit einen Betrag spenden, um so den Macher der App zu unterstützen. Sollte euch SlidePilot daher eine Hilfe sein, überlegt euch, einen kleinen Obolus zu spenden.