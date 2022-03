Sparkasse: Mit dem iPhone am Automaten Bargeld abheben

Seit September letzten Jahres können Sparkassen-Kunden und Kundinnen einfach mit ihrer Girocard via NFC Geld am Automaten abheben. Die Karte muss nur noch aufgelegt statt eingesteckt werden, die PIN wird weiterhin benötigt. Nun geht die Sparkasse einen Schritt weiter und erlaubt auch das Geldabheben via Smartphone.

Ist in Apple Pay die Girocard als Zahlungsmittel festgelegt, könnt ihr auch euer iPhone an das NFC-Lesegerät halten und müsst eure physische Karte gar nicht mehr mitführen. Der Geldautomat muss dafür NFC-fähig sein, das entsprechende Symbol ist nicht zu übersehen. Das Abheben von Bargeld muss auch hier mit der eigenen PIN bestätigt werden.

Kurios: Die Volksbanken haben ihren Dienst VR-mobileCash zum heutigen Tage eingestellt, da das Interesse wohl zu gering sei. Hier hatte man schon länger das Geldabheben via Smartphone angeboten, ab morgen wird dafür wieder die Girocard vorausgesetzt.