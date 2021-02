Telekom-Netz drei Monaten komplett kostenlosen testen

Bei der Telekom erhaltet ihr aktuell ein tolles Angebot, dank dem ihr das Mobilfunknetz des Anbieters drei Monaten lang komplett kostenlos ausprobieren könnt. Und das Beste daran: Nach drei Monaten verlängert sich der Vertrag nicht, sondern endet automatisch. Es gibt also keine Falle.

alle Infos zu MagentaMobil Try&Buy auf der Telekom-Webseite

Was man dafür bekommt, kann sich durchaus sehen lassen. Im Mittelpunkt stehen 6 GB Daten-Volumen, die ihr dank LTE Max in voller Geschwindigkeit mit 5G verbraten könnt. Außerdem gibt es eine Telefonie- und SMS-Flat sowie Zugriff auf Telekom-HotSpots.

Was die Geschichte besonders interessant macht: Sogar Disney+ kann kostenlos gebucht werden. Hier bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich dieses Paket nach Ablauf der drei Monate ebenfalls automatisch beendet oder ob hier nicht doch eine Kündigung per Mausklick nötig ist. Das sollte am Ende aber auch kein großes Hindernis sein.

Falls ihr das Telekom-Netz einfach mal unverbindlich ausprobieren möchtet oder möglicherweise einen alternativen Anbieter zur Überbrückung oder ein zweites Gerät braucht, ist das MagentaMobil Try&Buy der Telekom sicherlich spannend für euch.