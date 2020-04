Timeless bei Setapp: Neue Mac-Uhr zeigt ungefähre Uhrzeit an

Hä? Timeless zeigt die ungefähre Uhrzeit an? Klingt komisch, ist aber so. Das Prinzip dahinter erklärt der Entwickler so:

Die Uhr kann für mich eine Ablenkung sein. Sie macht mir Stress und lenkt mich ab, während ich versuche, meine Arbeit zu erledigen. Timeless hilft, das zu beheben. Timeless gibt Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon, in welchem Teil des Tages Sie sich befinden: morgens, mittags, abends usw. Es zeigt anpassbare Bereiche, die die genaue Uhrzeit verdecken.

Ganz ehrlich: Das Prinzip ist nichts für mich. Aber eventuell wollt ihr Timeless ja mal ausprobieren? Ihr könnt die Bereiche selbst definieren, der Indikator in der Mac-Menüzeile zeigt dann eine Art Kuchendiagramm an. Optional kann man aber auch eine digitale Uhr aktivieren, die dann zum Beispiel 17:30-19:00 Uhr anzeigt.

Timeless ist im Mac App Store erhältlich und kann kostenlos ausprobiert werden. Die Vollversion schlägt mit 8,99 Euro zu Buche. Zudem können fortan auch Setapp-Nutzer Timeless installieren und in der Vollversion nutzen.

Setapp ist eine Programm-Flatrate, die über 170 handverlesene Mac-Apps bietet und 9,99 Euro im Monat kostet. Setapp kann 7 Tage kostenlos ausprobiert werden.