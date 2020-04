Tagesschau 3.0: Neues Design, Dunkelmodus & mehr ab sofort verfügbar

Am 1. April haben wir berichtet, dass die Tagesschau (App Store-Link) ihre neue App-Version 3.0 aktuell per TestFlight auf Herz und Nieren prüft. Der Test scheint positiv zu verlaufen sein, denn ab sofort steht die neue Version der Tagesschau-App für alle zum Download bereit.

Die neue Tagesschau-App hat ein komplettes Redesign erhalten und macht auf iPhone und iPad eine ordentliche Figur. Die Bedienung ist intuitiv, flott und für das jeweilige Gerät optimiert. Verfügbar ist die Tagesschau-App für iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch.

Auf dem iPhone gibt es nun Nachrichten im Instagram-Format. Mit einfachen Klicks nach rechts und links navigiert man sich durch die News, mit einem Wisch nach oben öffnet man den Artikel. Die neue Darstellung findet ihr im kuratierten Nachrichten-Bereich „Top“ oben links. Hier könnt ihr auch schnell zur normalen Ansicht „News“ wechseln.

Und da sich so viele Nutzer einen Dunkelmodus gewünscht haben, ist er nun da. Ist das dunkle Erscheinungsbild in den iOS-Einstellungen aktiviert, zeigt sich auch die Tagesschau-App in dunklen Farben.

Die Tagesschau-App ist 73,1 MB groß und erfordert iOS 11.0 sowie watchOS 4.0 oder neuer. Wie gefällt euch das neue Layout und die neuen Funktionen? Zufrieden?

(Fotos: Screenshots/Tagesschau-App)