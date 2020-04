Apple Arcade: Scrappers jetzt neu & vier frische Spiele-Updates

Im Neuzugang Scrappers (App Store-Link) kann man mit bis zu 4 Spielern die Straßen einer futuristischen Stadt vom Müll befreien. Dabei wird man immer wieder gestört und kann wirklich auf alles einprügeln, was sich in den Weg stellt. Dabei könnt ihr Müll stapeln und an Teammitglieder weitergeben, ebenso spielt die Zeit eine wichtige Tolle. Teamarbeit ist hier sehr wichtig.

Die Grafiken sehen gut aus, das Gameplay an sich ist witzig. Wer Apple Arcade abonniert hat, sollte sich das 215,5 MB große Spiel mal ansehen.

Hauptmerkmale

Erkundet 4 lebhafte Areale mit einzigartigen Motiven und über 20 Leveln.

Meistert die Kunst des schnellen und hektischen Müllsammelns, entweder allein oder mit bis zu 3 Freunden.

Kämpft gegen feindliche Müllsammler in chaotischen Straßenkämpfen und unter Einsatz einer Vielzahl freischaltbarer Waffen.

Passt euren Müllwagen mit über 100 einzigartigen Teilen eurem Geschmack an.

Schaltet eine Vielzahl an verschiedenen Scrappers für euer Team frei.

Fordert eure Freunde in lustigen und fordernden Minispielen heraus.

Taucht ein in eine bunte Welt, in der Einflüsse des Cyberpunk auf einen poppigen Cartoon-Stil treffen, der von Geschichten aus verschiedensten Zeitaltern Japans inspiriert wurde.

Unterstützt PlayStation Dualshock 4, Xbox Wireless, und MFi-Controller.

Vier Spiele mit Updates

Fast jede Woche gibt es mindestens einen Neuzugang bei Apple Arcade. Doch auch bestehende Spiele werden optimiert, verbessert und mit neuen Inhalten ausgestattet. Die vier folgenden Spiele bieten Neuerungen an.

LEGO Brawls (App Store-Link)

Gruseliges neues Level! Verborgene Seite: An der Newbury Haunted High School geht etwas Gruseliges um. Jage mit den Schülern oder Lehrern Geister, die die Kontrollpunkte heimsuchen!

Neue Superanzüge! Finde den Superanzug für jedes Level und beherrsche seine Superfähigkeit!

Wöchentliche Inhaltsfreischaltung! Es gibt SO VIELE BRAWLER, die bereit sind, sich dem Kampf anzuschließen! Wöchentlich werden neue, limitierte Brawler erhältlich sein. Schau im News-Bereich nach, wer als nächstes kommt!

Fehlerbehebung! Gingst du leer aus? Spieler meldeten Ladeprobleme auf dem Startbildschirm. Daher haben wir Korrekturen vorgenommen, die verhindern, dass dies in Zukunft geschieht.



tint. (App Store-Link)

Es wurde ein umfassendes neues Zen-Buch hinzugefügt! Eine Endlosschleife der einfachen Zen-Level zum Genießen – wird nach Level 50 (Buch 1) freigeschaltet.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie die schönste Variante oder überspringen Sie den Level jederzeit, wenn er Ihnen nicht gefällt.

Neue Kunst, ein neuer Klang und ein sonniger, friedvoller Ort zum Malen am Wasser.

Auch im Modus für Farbenblinde verfügbar.

Entwickelt und gestaltet in Isolation auf der Insel Phuket.

Secret Oops! (App Store-Link)

Neue Welt verfügbar: Vulkaninsel!

Die Vulkaninsel erwartet dich mit 15 brandneuen Leveln und neuen Spielmechaniken!

Fehlerkorrekturen

Verbesserte Performance

Unterstützung für arabische Sprache hinzugefügt

Stranded Sails (App Store-Link)