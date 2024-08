tink startet neue Rabattaktion: Das sind die 10 besten Smart Home-Deals

Der Smart Home-Experte tink.de bietet ab heute in der Alexa Week zahlreiche Produkte an, die euer Zuhause smarter machen. Abermals sind zahlreiche Hersteller, unter anderem Anker, Bosch, Eufy und Nuki, mit dabei und auch die Preise können sich sehen lassen. Wir haben für euch die Top-10-Deals herausgesucht, einen Preisvergleich gemacht und listen euch die wichtigsten Funktionen auf.

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II: Neu und reduziert

Viele wissen ja, dass ich gerade ein Haus kernsaniere. Als Smart Home-System habe ich mich für Bosch Smart Home entschieden und werde euch in Kürze einen Testbericht zur neuen Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II liefern. Wenn auch ihr euer Zuhause überwachen und beleuchten wollt, könnt ihr euch die neue Kamera jetzt im Doppelpack günstiger sichern, da ihr mit dem Gutschein BOSCH30 nur noch 669,95 Euro bezahlt. Im Vergleich zum Originalpreis ist das eine Ersparnis von 50 Euro. Im Angebot ist jedoch nur die silberne Variante, die Farbe Anthrazit hingegen nicht.

Die Kamera nimmt in Full-HD auf, ist wasserdicht, bietet ein 1.100 Lumen helles Licht, hat zudem farbige Ober- und Unterlichter zur Ambientebeleuchtung, kann mit einer Sirene Einbrecher abschrecken und speichert Videos in der Cloud ohne Abonnement.

2x Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II für 669,95 Euro mit Code BOSCH30 (zum Angebot) – Preisvergleich: 709 Euro

Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro: Besser geht des aktuell nicht

Für euer Balkonkraftwerk empfehlen wir euch die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, die wir selbst getestet und weiterhin im Einsatz haben. Es handelt sich nicht nur um einen Speicher für euer Balkonkraftwerk, die Solarbank integriert auch einen Wechselrichter. Im Lieferumfang ist auch ein Smart Meter mit dabei, der im Zählerkasten eingebaut wird und euren Hausverbrauch steuern kann. Mit dem Gutschein ANKER50 könnt ihr noch einmal sparen und bezahlt für das Set nur 1.148 Euro statt 1.198 Euro.

Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro + Smart Meter für 1.148 Euro mit Code ANKER50 (zum Angebot) – Preisvergleich: 1.198 Euro

Amazon Echo Show 5: Alexa mit Display

In der Alexa Week ist natürlich auch ein Echo-Lautsprecher reduziert und ihr könnt euch das Doppelpack Echo Show 5 für nur 199,95 Euro statt 220 Euro sichern. Auf dem Display werden nützliche Informationen angezeigt, unter anderem das Wetter, Timer, Nachrichten und mehr. Die Größe finde ich perfekt, da man so für den Echo Show 5 schnell einen Aufstellort findet.

Amazon Echo Show 5 2er-Set für 199,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 220 Euro

Blink Mini 2: Kleine Überwachungskamera

Die Blink Mini 2 ist eine kleine und kompakte Überwachungskamera, die auch für den Außenbereich geeignet ist. Es gibt ein 143 Grad diagonales Sichtfeld sowie Zwei-Wege-Audio. Mit wenigen Handgriffen ist die kleine Kamera einsatzbereit, die eine feste Stromverbindung benötigt. Im Doppelpack gibt es sowohl die weiße als auch schwarze Kamera für 69,99 Euro statt 80 Euro.

2x Blink Mini 2 für 69,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 80 Euro

Bosch Smart Home Rolladensteuerung II: Direkt 6 Fenster ausstatten

Ich habe meine Rolläden alle mit dem Aktor von Bosch Smart Home ausgestattet und steure die Rollos einfach per App oder Sprachzuruf. Die kleinen Sensoren sind für den Einbau in einer Unterputzdose gemacht und erlauben dann die Steuerung per Schalter und per App. Klickt euch gerne in meinen ausführlichen Testbericht für noch mehr Details.

Bosch Smart Home Licht-/ Rollladensteuerung II 6er Set für 329,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 450 Euro

Eve Aqua: Gartenbewässerung smart machen

Mit der intelligenten Bewässerungssteuerung Eve Aqua kann die Gartenbewässerung über das iPhone, Siri oder eine integrierte Taste aktiviert werden – das Abschalten übernimmt Eve Aqua automatisch. In der Eve-App lassen sich schnell und unkompliziert Zeitpläne erstellen, um die Bewässerung von Garten und Terrassenpflanzen zu automatisieren – komplett eigenständig, ohne Internetverbindung und ohne Bridge oder Gateway. Zusätzlich unterstützt Eve Aqua Thread, um Reichweite und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

2x Eve Aqua für 229,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 258 Euro

Eve Energy: Matter-Steckdose im 2er Set

Eve Energy, ein smarter Zwischenstecker mit Matter, kann angeschlossene Geräte smart steuern. Ihr könnt Zeitpläne anlegen oder die Steuerung einfach via HomeKit, Alexa und Co vornehmen. Eve Energy ist kompakt und unterstützt Matter. Unter anderem könnt ihr eine alte Lampe oder die Kaffeemaschine smart anbinden.

2x Eve Energy für nur 59,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 76 Euro

Nuki Smart Lock 4: Smart die Tür öffnen

Wir haben schon viele smarte Türschlosser ausprobiert, privat nutzen wir aber weiterhin Nuki an unseren Türen. Bei tink bekommt ihr das Türschloss der vierten Generation in Weiß zusammen mit der Bridge für 219,95 Euro statt 288 Euro. Das Schloss wird von innen auf den Schlüssel gesteckt und per App konfiguriert, was alles nicht länger als 10 Minuten dauert. Besonders praktisch finde ich den Auto-Unlock, der automatisch die Tür öffnet, wenn man sich in Bluetooth-Reichweite befindet.

Nuki Smart Lock 4 + Bridge für 219,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 288 Euro

Tado X Starter Kit: Schon jetzt für den Herbst vorsorgen

Aktuell muss man sich keine Gedanken um die eigene Heizung machen, denn die Temperaturen sind warm genug. Ab Herbst wird es aber wieder kühler und mit dem neuen Tado Heizkörper-Thermostat X könnt ihr eure Heizkörper smart machen. Besonders gut: Das Thermostat ist flüsterleise und ihr bekommt gleich das 4er Set günstiger, um eure ganze Wohnung auszustatten. Mit dabei ist auch die Tado Bridge, die aber nur benötigt wird, wenn kein Matter-Hub verfügbar ist. Nutzt den Gutschein tado15 im Warenkorb für maximalen Rabatt.

4x Tado Heizkörper-Thermostat X + Bridge für 365,46 Euro mit Code tado15 (zum Angebot) – Preisvergleich: 440 Euro

Abus Wintecto One Fensterantrieb: Terrassentür smart machen

Wir haben den Abus Wintecto One Fensterantrieb bereits getestet und verweisen für detaillierte Informationen auf unseren Testbericht. Der smarte Fenstergriff ermöglicht die Steuerung eines Fensters oder einer Terrassentür über eine App. Aufgrund des eingebauten Motors ist der Griff etwas größer und auffälliger. Im Gegenzug bietet er jedoch intelligente Funktionen, wie die Möglichkeit, eine Terrassentür mit Knauf von außen per Smartphone zu öffnen.

Abus Wintecto One Fensterantrieb + gratis Fernbedienung für 269,95 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 305 Euro

Die neusten Angebote bei tink.de könnt ihr hier in der Übersicht sehen. Ihr könnt noch bis zum 22. August 2024 sparen.