Disney+ geht gegen Passwort-Sharing vor: Ab September ist Schluss

Netflix hat das Prozedere schon hinter sich gebracht und der Streamingdienst konnte durch verschiedene Mittel verhindern, dass Passwörter weitergegeben und Accounts geteilt werden. Die Einahmen sind dadurch nicht eingebrochen, sondern haben sich deutlich verbessert. Nun steht dieser Schritt auch bei Disney+ bevor, wie Disney-Chef Bob Iger während der Bilanzkonferenz bestätigt hat.

Iger sagte, dass Disney im nächsten Monat damit beginnen werde, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern „ernsthaft“ zu unterbinden. Eigentlich wollte man schon seit September 2023 aktiv gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen, doch hat sich der Zeitplan immer weiter nach hinten verschoben. Disney hat im Juni damit begonnen, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern in einigen Ländern zu verbieten, aber es sieht so aus, als würden die Bemühungen des Unternehmens im September 2024 auf die USA und andere Länder ausgeweitet werden.

Vorbild Netflix: Disney+ geht gegen das Teilen von Passwörtern vor

Im April sagte Iger, er bewundere, was Netflix getan habe, und nannte das Unternehmen den „Goldstandard im Streaming“. „Ich habe wirklich sehr, sehr große Achtung vor dem, was sie erreicht haben. Wenn wir nur das erreichen können, was sie erreicht haben, wäre das großartig.“ Was die Kunden betrifft, denen bereits mitgeteilt wurde, dass sie ihre Passwörter nicht mehr weitergeben können, so sagte Iger, dass das Unternehmen „keinerlei Reaktionen“ erhalten habe.

Auch Disney+ kündigt an, dass man weitere Mitglieder dem Haushalt kostenpflichtig hinzufügen kann, allerdings gibt es noch keine Preise.