Google TV Streamer 4K: Nachfolger des Chromecasts vorgestellt

Noch vor dem eigenen Made by Google 2024-Event, das in der nächsten Woche stattfinden wird, hat Google bereits einige Produktneuerungen vorgestellt. Neben dem Nest Learning Thermostat hat man nun auch ein komplett neues Streaming-Gerät präsentiert, das Google TV Streamer 4K.

Letzteres wird das Ende der bekannten Chromecast-Reihe einläuten, die immerhin im Verlauf von elf Jahren mehr als 100 Millionen verkaufter Geräte aufwies. Der neue Google TV Streamer 4K weist nicht nur neue Funktionen, sondern auch ein ganz anderes Design auf. War es beim Chromecast noch der Fall, dass das kleine Streaming-Gerät direkt über einen HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen wurde, setzt man beim Google TV Streamer 4K auf ein flaches, aber größeres Design, das nach Möglichkeit auf der TV-Konsole hinter dem Fernseher abgelegt wird.

„Der Google TV Streamer ist mit den besten Funktionen von Google TV ausgestattet – und dient gleichzeitig als Smart-Home-Hub für eure Google Home- und Matter-Geräte. […] Mit Google TV habt ihr Zugriff auf tausende Filme und Serien auf YouTube, Netflix, Disney+, Prime Video und weiteren Streamingdiensten. Dank persönlicher Empfehlungen für jedes Familienmitglied – je nach individuellen Interessen und bereits gesehenen Inhalten – finden alle etwas, das ihnen gefällt.“

So berichtet Google im eigenen Blog über die Neuerscheinung. Auch im Inneren hat man Verbesserungen umgesetzt: So gibt es einen um 22 Prozent schnelleren Prozessor und einen doppelt so großen Arbeitsspeicher im Vergleich zur vorherigen Generation, zudem stellt man 32 GB Speicherplatz für den Download von Apps bereit. Kein Detail entgeht den Usern bei bis zu 4K HDR mit Dolby Vision, zudem können Dolby Atmos-fähige Lautsprecher für 3D-Sound angeschlossen werden. Und auch ins Smart Home fügt sich der Google TV Streamer 4K ein.

„Der Google TV Streamer unterstützt Matter und verfügt über einen integrierten Thread-Border-Router – dank dieser Technologie lassen sich Smart-Home-Geräte wie Schlösser und Bewegungssensoren einfach und sicher verbinden. […] Ab sofort lässt sich euer Google Home-Panel auch über die Fernbedienung steuern. Über das Steuerfeld fürs Smart Home könnt ihr beispielsweise Kamerafeeds abrufen und nachsehen, wer vor eurer Nest Videotürklingel steht, das Licht dimmen, die Temperatur regeln oder die Jalousie schließen […]. Die Fernbedienung wird automatisch mit der Google Home-App synchronisiert und unterstützt so Tausende von Geräten.“

Darüber hinaus wurde laut Google die Sprachfernbedienung anhand von Nutzerfeedback neu designt: Sie ist jetzt ergonomischer und soll dank einer griffigen Rückseite und optimierter Tastenanordnung noch besser in der Hand liegen. Der neue Google TV Streamer 4K ist ab dem 24. September dieses Jahres für 119 Euro im Google Store und bei Amazon, MediaMarkt und Saturn erhältlich. Ein abschließendes Video zeigt euch die Neuerscheinung noch einmal im Detail.