tvOS 18: Weblinks vom Apple TV auf iPhone und iPad öffnen

Apple hat kürzlich weitere Betaversionen für die neuen Betriebssysteme der eigenen Geräte an Entwickler und Entwicklerinnen verteilt. Auch die neue Software des Apple TVs, tvOS 18, hat eine Beta-Aktualisierung erhalten, die einige spannende neue Funktionen mit sich bringt.

In der neuesten tvOS 18-Betaversion gibt es eine Möglichkeit, Weblinks auf dem Apple TV per AirDrop an iPhones oder iPads weiterzuleiten. Bislang ist es nicht möglich, die Set-Top-Box für das Webbrowsing zu verwenden, so dass Weblinks keine große Bedeutung auf dem Apple TV haben. Mit tvOS 18 könnte sich dies allerdings ändern: Sigmund Judge entdeckte in der fünften Betaversion für tvOS 18, die am Montag verteilt wurde, ein entsprechendes Feature, und teilte seine Erkenntnisse bei Threads.

„In der Apple TV-App wirbt Apple für Immersive Videos für Apple Vision Pro, die eine neue Schaltfläche im Beschreibungsbildschirm enthalten, die beim Drücken einen Weblink auf das iOS-Gerät des Nutzers in der Nähe sendet“, berichtet dazu MacRumors. „In einem Thread-Post teilte Judge ein Video der Funktion in Aktion und sagte, dass es ‚eine Vorschau für einige potenziell ziemlich spezielle Integrationen gibt, einschließlich der Möglichkeit, verwandte Medien wie Bücher, Soundtracks und AR-Erlebnisse auf iPhone und iPad zu verteilen‘.“

Bislang hat Apple diese Möglichkeit, Links mit anderen Geräten zu teilen bzw. weiterzuleiten, noch nicht an anderer Stelle in tvOS 18 implementiert. Dieses Feature könnte allerdings durchaus nützlich sein, um Inhalte auf andere Apple-Geräte weiterleiten und dort betrachten zu können – ganz wie man es bereits von der Handoff-Funktion kennt. Das neue tvOS 18 wird zusammen mit den anderen Software-Updates wie iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia im Herbst dieses Jahres offiziell veröffentlicht werden.