iOS 18: Fortgeschrittene KI-Funktionen für Siri sollen nicht vor 2025 kommen

Apple plant eine umfassende Überarbeitung der KI für Siri in iOS 18. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird Siri mit dem Update erstmals alle individuellen Funktionen in Apps steuern können, wodurch die Bandbreite der Funktionen des persönlichen Assistenten erweitert wird.

Siri soll unter iOS 18 unter anderem in der Lage sein, bestimmte Dokumente zu öffnen, eine Notiz von einem Ordner in einen anderen verschieben, eine E-Mail löschen, einen Artikel zusammenfassen, einen Weblink mailen und eine bestimmte Nachrichtenseite in Apple News öffnen können. Apple plant den Einsatz von KI, um zu analysieren, was Menschen auf ihren Geräten tun, und so automatisch Siri-Funktionen zu aktivieren.

Um dies zu ermöglichen, musste das Ingenieursteam von Apple die Siri zugrundeliegende Software mit großen Sprachmodellen, auch bekannt als LLMs („Large Language Model“) umgestalten, eine Technologie, die auch für Chatbots wie ChatGPT verwendet wurde. Apple arbeitet laut mehreren Berichten an einer Vereinbarung mit OpenAI, um die ChatGPT-Technologie von OpenAI in iOS 18 zu integrieren. Die Siri-Funktionalität wird allerdings wahrscheinlich auf Apples eigener LLM-Arbeit beruhen.

Mehrteilige Siri-Befehle sollen später ermöglicht werden

Zum Start wird die neue Siri-Funktionalität auf Apple-Apps beschränkt sein, und Siri wird nur auf jeweils einen Befehl reagieren können. Mit der Zeit soll Siri in der Lage sein, auf mehrere Befehle zu reagieren, wie etwa ein Foto aufzunehmen und es dann in einer Nachricht an jemanden zu senden. Auch wenn die Siri-Funktionen auf der WWDC 2024 vorgestellt werden sollen, plant Apple laut MacRumors nicht, sie direkt mit dem Release von iOS 18 im September einzuführen. Stattdessen soll Siri in einem zukünftigen iOS 18-Update, das für 2025 geplant ist, überarbeitet werden.

Grundlegende KI-Aufgaben in iOS 18 werden auf dem Gerät verarbeitet, aber fortgeschrittene Funktionen sollen auf Apples Cloud-Servern basieren. Gurman berichtete zuvor, dass Apple alle anfänglichen iOS 18-Funktionen auf dem Gerät ausführen würde, ohne sich auf die Cloud-Technologie zu verlassen, um die Privatsphäre zu schützen. Die KI-Fähigkeiten von iOS 18 auf dem Gerät sollen größtenteils ein iPhone 15 Pro oder höher erfordern, um zu funktionieren, und einen M1-Chip oder höher für iPadOS 18 und macOS 15.

In etwas mehr als 10 Tagen werden wir alles über die KI-Funktionen erfahren, die für Siri geplant sind. Die WWDC 2024 wird am Montag, den 10. Juni, mit einer Keynote um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen. Während des Events, das auch im Livestream und bei uns im Live-Ticker verfolgt werden kann, sind erste Präsentationen von Software-Updates von iOS, iPadOS, macOS und mehr geplant.