Study Snacks: Sprachlern-App unterstützt jetzt auch Italienisch, Japanisch und Chinesisch

Ihr wollt euren Wortschatz erweitern, um so Fremdsprachen besser lernen und sprechen zu können? Dann schaut euch Study Snacks (App Store-Link) an, das ab sofort in neuer Version zum Download liegt und neue Sprachen mitbringt.

Die Idee hinter der Lern-App ist einfach: Nutzer und Nutzerinnen erstellen eine Liste mit zusammenhängendem Wissen, wie Länder und deren Hauptstädte, Wörter in diversen Fremdsprachen. Study Snacks zerlegt diese Wörter in Teile, und eure Aufgabe ist es, diese wieder zusammensetzen. Mit mehreren Lernmodi, Wortteilungsarten und einem Lernplan hilft Study Snacks dabei, sich Wissen einzuprägen, ohne dass es sich nach trockenem Lernen anfühlt.

Study Snacks Version 2.3: Das ist neu

Snackville : Der Shop wurde überarbeitet und bietet jetzt für jede Sprache und für jedes Themen einen eigenen Shop an, um die Suche nach dem richtigen Lernmaterial zu vereinfachen. Außerdem bietet jeder Shop wunderschöne Grafiken, die von der Kultur des jeweiligen Landes inspiriert sind.

Erweitertes Inhaltsangebot : Ihr könnt mit Study Snacks jetzt auch Koreanisch, Niederländisch und Portugiesisch lernen. Außerdem wurden alle bestehenden Sprachen mit neuen, ansprechenden Listen angereichert.

Mehr Sprachunterstützung : Study Snacks ist jetzt in Italienisch, Japanisch und Chinesisch lokalisiert.

Neu gestaltete Listen-UI: Das Listen-UI wurde überarbeitet, um das Lernen noch reibungsloser und einfacher zu gestalten.

Study Snacks ist nicht nur für iPhone und iPad erhältlich, sondern steht auch auf der Vision Pro bereit. Die Sprachlern-App kostet in der Vollversion 9,99 Euro pro Jahr oder einmalig 39,99 Euro.