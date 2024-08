Aqara FP1E: Neuer Präsenz-Sensor mit Matter-Support ist ab sofort verfügbar

Das Unternehmen Aqara ist bei uns im Blog durch die eigenen Smart Home-Produkte bereits gut bekannt. Heute hat man den weltweiten Marktstart des Präsenz-Sensors FP1E (Amazon-Link) angekündigt. Die Neuerscheinung baut auf das Zigbee-Protokoll auf und bietet umfassenden Möglichkeiten für Überwachungs- und Automatisierungsfunktionen. Im Zusammenspiel mit einer Matter Bridge von Aqara unterstützt der Sensor zudem das Matter-Protokoll und lässt sich nahtlos in gängige Matter-Plattformen wie Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey oder Samsung SmartThings integrieren.

Durch den Einsatz der Millimeter-Wave-Technologie (mmWave) erkennt der Präsenz-Sensor FP1E menschliche Bewegungen und gewährleistet so eine präzise Anwesenheitserkennung, die eine Fülle von Automatisierungs-Szenarien eröffnet. Der FP1E erkennt Präsenz mit bis zu 6 Metern Entfernung und kann bei Deckenmontage einen Raum mit bis zu 50 Quadratmetern überwachen. Im Gegensatz zu klassischen PIR-Sensoren wird die Anwesenheit von Personen sogar erkannt, wenn diese still sitzen oder liegen. Zusätzlich registriert der Sensor das Verlassen des Raumes binnen Sekunden. Davon profitieren beispielsweise energiesparende Automationen wie das Ausschalten der Beleuchtung oder der Klimatisierung.

Der FP1E ist als Ergänzung zum Präsenz-Sensor FP2 konzipiert und für leichte Bedienbarkeit optimiert. Er richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die eine präzise Anwesenheitserkennung suchen, jedoch auf erweiterte Funktionen wie einstellbare Überwachungszonen verzichten können. Die Neuerscheinung ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit und nutzt moderne KI-Algorithmen für die Unterscheidung zwischen relevanten Bewegungen und Falschmeldungen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für die manuelle Feinjustierung.

Sensor kann Aktivitäts-Erinnerungen ausgeben

Der Sensor passt seine Empfindlichkeit selbstständig an, um mögliche Störquellen wie kleine Haustiere, Spiegel, Vorhänge oder Klimageräte herauszufiltern. Durch Lernfunktionen verbessern sich die KI-Algorithmen zudem kontinuierlich, so dass sich der FP1E an die häusliche Umgebung anpasst.

Nutzer von Aqara Home können die Erkennung des FP1E für eine Vielzahl möglicher Automatisierungen nutzen. Bleibt man beispielsweise 30 Minuten lang still sitzen, kann der Sensor durch Benachrichtigungen oder einen Farbwechsel der smarten Beleuchtung daran erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen. Derartige Routinen fördern durch visuelle Hinweise einen gesünderen Lebensstil und helfen, ungesundem Verhalten vorzubeugen.

Die FP1E wird mit einem 5V1A-Netzteil betrieben. Zum Lieferumfang gehören sowohl eine magnetische als eine selbstklebende Halterung für eine leichte Installation an Wänden, Decken oder in Ecken. Der Präsenz-Sensor FP1E ist ab sofort im bei Amazon und bei ausgewählten Aqara-Händlern zum Preis von 49,99 Euro erhältlich. Zum Marktstart bietet der Hersteller einen 20-prozentigen Rabatt mit dem Code FP1EEU20, der beim Bestellvorgang eingegeben werden kann und bis zum 8. August den Preis um 10 Euro auf 39,99 Euro reduziert.

Aqara Zigbee Präsenzsensor FP1E mit Matter, ERFORDERT Aqara Zigbee 3.0 HUB,... [Multi-Ökosystem-Unterstützung mit Matter] Ein Aqara Zigbee 3.0 Hub ist erforderlich (außer Kamera-Hub G2H) und separat erhältlich. Bei Verwendung...

[mmWave-Radar für genaue Erkennung und große Reichweite] Der Präsenzsensor FP1E basiert auf der mmWave-Technologie und erreicht im Vergleich zu den...