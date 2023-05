Ultimate Setup: Praktische Kabelwanne für den Schreibtisch vorgestellt

Erst gestern habe ich euch meinen neuen Schreibtisch vorgestellt, den Flexispot Q8. Bis auf eine kleine Ausnahme bin ich absolut zufrieden mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Nur mit dem starren und zu kleinen Kabelkanal unter der Tischplatte bin ich nicht glücklich geworden und habe mir eine Alternative gesucht.

Zunächst habe ich an die auch als externes Zubehör erhältliche Kabelwanne der Eliot-Schreibtische aus unserem Büro gedacht. Hier kauft man die Mehrfachsteckdose aber gleich mit und der Preis ist mit 140 Euro schon ziemlich ordentlich. Also habe ich mich stattdessen bei Amazon umgesehen und bin auf die Kabelwanne von Ultimate Setup gestoßen, die mit einem Preis von 52,90 Euro (Amazon-Link) deutlich günstiger ist.

Deutlich komfortabler als der bisherige Kabelkanal

Die Kabelwanne ist 90 x 10 Zentimeter groß und inklusive der Aufhängungen 12 Zentimeter tief, ihr solltet also ein bisschen mehr Platz unter dem Schreibtisch haben, damit sie befestigt werden kann. Vier Schrauben zur Befestigung werden mitgeliefert, die Tischplatte sollte eine Stärke von 15 Millimetern haben. Hier mal ein Bild zum Vergleich mit dem Kabelkanal von Flexispot:

Was ich richtig klasse finde: Die Kabelwanne, die mit mehreren Öffnungen in unterschiedlichen Größen versehen ist, wird in zwei Aufhängungen eingehangen. Der Abstand zur Tischplatte beträgt dabei 13 Zentimeter, das ist selbst für dicke Stecker ausreichend. Viel wichtiger allerdings: Die Kabelwanne lässt sich auf beiden Seiten aushängen und für einen einfachen Zugriff quasi aufklappen. Das ist wirklich eine spürbare Erleichterung, wenn man mal etwas umstecken muss.

Ultimate Setup Kabelwanne kommt mit reichlich Zubehör

Klasse ist auch das mitgelieferte Zubehör, auch wenn es sich dabei um Cent-Artikel handelt: 15 Kabelbinder, 5 Kabelhalter, 2 Silikon-Pads, 2 große und 10 kleine Kabel-Clips, 7 Kabelklett-Binder und 100cm Klettband gehören zum Lieferumfang der Kabelwanne von Ultimate Setup. Das kann sich wirklich sehen lassen.

Falls ihr unter eurem Schreibtisch für Ordnung sorgen wollt und doch noch keine entsprechende oder zufriedenstellende Lösung verbaut ist, kann ich diese Kabelwanne von Amazon empfehlen. Sie ist sehr einfach zu installieren und noch einfacher zu befüllen. Untergebracht habe ich neben einer großen Steckdosenleiste samt Kabel und Trafos auch zwei externe Festplatten.