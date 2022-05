Videos: Apple Fitness+ Studio Tour & großes Apple-Geschenkpaket für jungen Video-Creator

Wer sich für Apple interessiert, wird sicherlich auch schon mal iJustine auf YouTube gesehen haben. Die Apple-Vloggerin durfte sich jetzt das Apple Fitness+ Studio in Los Angeles ansehen, mit Trainer und Trainerinnen plaudern und ein paar exklusive Einblicke erhalten. Das Video bleibt dabei sehr oberflächlich, abgesehen von wenigen Einblicken in den Aufnahmeraum sieht man eigentlich nur das Studio, das man auch in den Workouts sieht. Hier hätte ich mich mehr Details gewünscht, doch vermutlich wollte Apple nicht mehr preisgeben.

Dream Studio Makeover

Apple hat sich mit dem YouTuber Jared Polin zusammengetan um einem ambitionierten und aufstrebenden Video-Creator die Arbeit zu erleichtern und ein „Dream Studio Makeover“ zu schenken. Der junge Mann kann sich jetzt über ein Mac Studio, Studio Display, 14″ MacBook Pro mit M1 Max, iPhone 13 Pro Max, HomePod mini, Magic Keyboard und Magic Trackpad freuen. Zusätzlich gab es noch eine Amaran P60C LED Leuchte und ein 24 TB G-RAID-Speichersystem. Alle Eindrücke gibt es im Video.