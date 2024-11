Vier AirTag-Klone von Eufy für 30,99 Euro bestellen

Der Black Friday ist erst in der kommenden Woche und schon heute fällt es unglaublich schwer, den Überblick zu bewahren – vor allem wenn Hersteller im eigenen Shop und auf Amazon unterschiedliche Preise und Produkte anbieten. So der Fall beispielsweise bei Eufy, einer Tochtermarke von Anker. Der Preis für den AirTag-Klon ist aber schon fast sensationell.

Direkt auf der Eufy-Webseite erhaltet ihr den SmartTrack Link im 4er-Pack für nur 30,99 Euro (zum Angebot), der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos. Das macht unterm Strich einen Stückpreis von nur 7,75 Euro. Eine echte Ansage, wie ich finde.

Der Eufy Security SmartTrack Link funk mit Apple-Technik und kann ganz regulär über die „Wo ist?“-App gesucht und gefunden werden. Wenn ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet, könnt ihr zudem einen Signalton abspielen. Verzichten müsst ihr nur auf die Ortung per Ultrabreitband, denn das erlaubt Apple bei Drittanbieter-Zubehör nicht. Um einen Rucksack oder Koffer mit einem Tracker auszustatten, ist das Angebot aber wohl perfekt.

Neue aufladbare Eufy SmartTrack Card jetzt verfügbar

Vor ein paar Wochen ist sie bereits in den USA aufgetaucht, nun ist sie auch in Deutschland zu haben – die neue SmartTrack Card von Eufy. Quasi ein AirTag im Kreditkartenformat. Anders als das bisherige Modell, das ihr am Black Friday für 15,99 Euro erhaltet, kann die neue Karte mit der Modellnummer E30 wieder aufgeladen werden.

Der Akku in der neuen Eufy SmartTrack Card soll dabei bis zu einem Jahr halten, was deutlich länger ist als die meisten anderen Karten mit Qi-Technik schaffen. Anker setzt zum Aufladen nicht auf die Drahtlos-Technologie, sondern legt einen kleinen USB-C-Adapter mit zwei magnetischen Kontakten mit bei.

Insgesamt ist das sicherlich eine nachhaltigere Lösung, immerhin landet die Karte so nach zwei oder drei Jahren nicht im Müll, sondern kann länger gedauert werden. Dafür bezahlt man mit derzeit 27,99 Euro (Amazon-Link) aber auch etwas mehr.

eufy SmartTrack-Karte E30 (Schwarz, 1er-Pack), Wiederaufladbar, Funktioniert mit... Funktioniert mit Apple "Wo ist?": Apple-Nutzer können den Tracker einfach über Bluetooth mit der "Wo ist?"-App verbinden und ihre Gegenstände...

Wasserfest mit wiederaufladbarem Akku: Die SmartTrack-Karte hat einen Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 1 Jahr hält. Ihr wasserfestes Design...