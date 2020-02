watchOS 6.2: In-App-Käufe direkt am Handgelenk tätigen

Die Neuerungen von iOS 13.4.1 Beta 1 haben wir euch schon vorgestellt. Auch watchOS 6.2 wird neue Möglichkeiten bieten. Demnächst kann man In-App-Käufe auch direkt auf der Apple Watch abschließen.

Mit der Veröffentlichung von watchOS 6.2 können Sie den Kauf von In-App-Käufe direkt in Ihren watchOS-Apps anbieten, so dass Benutzer direkt vom Handgelenk aus auf Premium-Inhalte, digitale Güter, Abonnements und mehr zugreifen können. Fangen Sie noch heute an, indem Sie Xcode 11.4 Beta herunterladen, die StoreKit-API implementieren und die Beta-Version von watchOS 6.2 erstellen.