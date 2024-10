Wochenend-Gewinnspiel: Ein Mitbringsel von der IFA 2024

Mittlerweile ist es ziemlich genau einen Monat her, seit wir auf der IFA in Berlin unterwegs waren. An allen vier Tagen, wir waren von Mittwoch bis Samstag in der Hauptstadt, kletterte das Thermometer über 30 Grad. So heiß haben wir die Internationale Funkausstellung in mehr als 10 Jahren noch nie erlebt.

Aus diesem Grund haben wir auch auf zahlreichen Goodie-Bags von den Herstellern verzichtet. Wenn es 33 Grad sind, muss ich nicht noch den ganzen Tag irgendwelchen Kram mit durch die Gegend schleppen. Wobei da manchmal auch ganz nützliche Sachen mit dabei waren, etwa kleine Regenschirme oder praktische Stoffbeutel. Aber man kann ja nun auch schlecht nur den Beutel mitnehmen und den Rest an Ort und Stelle liegen lassen.

Zumal so manch ein asiatischer Hersteller besonders freundlich sein will. Und so hat uns Ugreen nach der Messe unsere Goodie-Bags, die wir in Berlin noch freundlich ausgeschlagen hatten, per Post zugesandt. Und da haben wir uns gedacht: Das wäre doch was Feines für euch.

Das könnt ihr im Wochenend-Gewinnspiel abstauben

Und so verlosen wir zwei exklusive Ugreen-Geschenkkartons in unserer Community. Den genauen Inhalt will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, die Gewinner können sich aber über ein cooles Netzteil, eine praktische Powerbank und ein exklusiven Thermosbecher freuen.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist wie immer denkbar einfach: Ihr müsst bis Sonntag eine E-Mail an ugreen@appgefahren.de schicken und im Betreff die korrekte Antwort auf die folgende Frage nennen. Wie heißt die putzige Ladegeräte-Serie mit den kleinen „Robotern“ von Ugreen?

UNO DOS TRES

Wir sind schon gespannt, ob ihr auf die richtige Lösung kommt, ganz so schwer ist es in dieser Woche ja nicht. Die beiden Gewinner werden wir am Montag in unserem News-Ticker verraten. Wir wünschen euch viel Erfolg und ein schönes Wochenende!