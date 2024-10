Soundcore Liberty 4 Pro: Neue In-Ears mit Display im Ladecase vorgestellt

Das Tochterunternehmen Soundcore von Anker hält immer wieder gut ausgestattete Audio-Produkte mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bereit. Nun hat Soundcore die nächste Neuerscheinung für Audio-Fans präsentiert, die neuen Soundcore Liberty 4 Pro. Diese reihen sich ein in den mittlerweile gut gefüllten Markt für In-Ear-Kopfhörer mit ANC-Funktion.

Die neuen kabellosen Soundcore Liberty 4 Pro-Ohrhörer kommen mit einer nochmals verbesserten Geräuschunterdrückung und schnellerem Aufladen als die Vorgängermodelle daher. Die aber wohl offensichtlichste Änderung ist das verbesserte Gehäuse mit einem integrierten kleinen LED-Display, das die Akkulaufzeit anzeigt oder die ANC-Einstellungen anpasst, ohne Nutzer und Nutzerinnen das Smartphone selbst in die Hand nehmen müssen.

Zu den Features des neuen Soundcore Liberty 4 Pro gehört eine fortschrittliche und nochmals verbesserte Geräuschunterdrückung, die durch insgesamt sieben Sensoren, die Geräusche aus jedem Winkel aufnehmen, realisiert werden. So können sich Zug- oder Flugreisen dank einer dreimal stärkerer ANC-Funktion noch besser genießen lassen. Die Geräuschunterdrückung ist zudem adaptiv und passt sich alle 0,3 Sekunden an die sich ständig ändernde Umgebung an. Über eine Touch-Leiste und das Display des Gehäuses lässt sich darüber hinaus die Geräuschunterdrückung jederzeit mit einer einfachen Berührung des Gehäuses in kleinen Schritten einstellen.

Sechs Mikrofone und ein 10,5 mm-Treiber verbaut

Für einen hochwertigen Sound sorgt eine Unterstützung für ACAA, ein 10,5-mm-Treiber, ein titanbeschichteter Hochtöner und eine digitale Frequenzweiche. Mit einem KI-Algorithmus zur Geräuschunterdrückung, einer Technologie zur Reduzierung von Windgeräuschen und sechs Mikrofonen sollen auch Anrufe in bester und klarer Qualität möglich sein.

Zudem ist der Liberty 4 Pro binnen kürzester Zeit wieder einsatzbereit, da er ein schnelles Aufladen, das zweimal schneller ist als beim Vorgänger, unterstützt. Eine 5-minütige Ladung bietet den Nutzern und Nutzerinnen so rund vier Stunden Spielzeit. Bei voll geladenem Akku liefert der Liberty 4 Pro bis zu zehn Stunden mit einer Ladung und bis zu 40 Stunden mit voll geladenem Ladecase.

Der Soundcore Liberty 4 Pro ist ab sofort für 129,99 USD auf der US-Website von Soundcore in den drei Farben Weiß, Schwarz und Hellblau erhältlich. Zum Vergleich: Der Soundcore Liberty 4, der im Jahr 2022 auf den Markt kam, kostete in Europa zum Start 149,99 USD. Es ist davon auszugehen, dass bald auch ein Start in Europa bzw. im deutschen Handel erfolgt. Wenn es soweit ist, werden wir es euch natürlich wissen lassen.