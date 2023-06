WWDC 2023: So könnt ihr die Keynote live verfolgen

Die Worldwide Developers Conference wird in diesem Jahr vom 5. bis zum 9. Juni 2023 stattfinden und zum Start gibt es die große Auftaktkeynote, auf der Tim Cook und sein Team iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14, diverse Macs und das AR/VR Headset vorstellen werden. Gerne möchten wir euch nachfolgend aufzeigen, wie ihr die Keynote live miterleben könnt.

Wann findet die Keynote statt?

Am 5. Juni um 10 Uhr Ortszeit geht es los. Hierzulande startet die Keynote also um 19 Uhr deutscher Zeit. Man munkelt, dass es die längste Präsentation bisher wird, ihr solltet also mindestens zwei Stunden einplanen.

Mit iPhone, iPad und Mac

Ihr könnt die Keynote im Browser mit iPhone, iPad und Mac verfolgen. Der Link zum Livestream wird auf www.apple.com/apple-events verfügbar gemacht. Auf iOS-Geräten muss iOS 10 oder neuer laufen und auf Macs muss macOS Sierra 10.12 oder neuer installiert sein, um auf den Stream zugreifen zu können.

Auf YouTube ansehen

Apple wird die Keynote auf YouTube streamen und die Ankündigung ist schon live. Ihr könnt euch den Link abspeichern oder den Apple-YouTube-Kanal abonnieren.

Keynote in der Apple TV App starten

Auf dem Apple TV könnt ihr natürlich YouTube verwenden, als weitere Option könnt ihr den Livestream zur WWDC aber auch direkt starten. Dafür müsst ihr in der TV-App unter „Jetzt ansehen“ die WWDC 2023 auswählen. Wird nichts angezeigt, könnt ihr auch nach „WWDC“ suchen.

Mit einem Windows PC

Die Keynote könnt ihr mit Windows 10 und neuer aufrufen. Öffnet einfach Microsoft Edge und surft die Event-Webseite für den Livestream an. Mit Chrome und Firefox sollte sich der Livestream ebenfalls öffnen lassen.

Liveblog auf appgefahren.de

Wir werden nicht vor Ort in Cupertino sein. Hier auf appgefahren.de bieten wir euch einen Live-Ticker zum Mitlesen in deutscher Sprache an, zudem werden wir alle Neuvorstellungen und Themen zeitnah mit ausführlichen Artikeln begleiten.