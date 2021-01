Xiaomi Week bei Saturn und MediaMarkt mit zahlreichen reduzierten Gadgets

Erinnert ihr euch noch an unseren E-Scooter-Test vor rund drei Wochen? Am 4. Januar habe ich euch den Xiaomi Mi Scooter 1S in einem kleinen Erfahrungsbericht vorgestellt und konnte den kompakten und leichten Tretroller mit Antrieb durchaus weiterempfehlen – er hat zwar nicht die beeindruckendsten Leistungsdaten, kann dafür dank seiner nur 12,5 Kilogramm aber problemlos mit in Bus und Bahn genommen oder auch mal mit nach oben in die Wohnung oder ins Büro getragen werden.

Anfang des Monats hat man für den Xiaomi Mi Scooter 1S noch 349 Euro bezahlt, im Rahmen der Xiaomi Week liegen MediaMarkt und Saturn noch mal eine obendrauf. Der Scooter ist aktuell für 307,94 Euro inklusive Versand zu haben und damit deutlich günstiger als im Internet-Preisvergleich. Schaut also einfach mal vorbei, wenn euch mein Bericht angesprochen hat.

Neben zahlreichen Smartphones gibt es in der Xiaomi Week auch noch das eine oder andere Gadget, das für uns Apple-Nutzer interessant ist. Für 54 Euro bekommt ihr ein ziemlich ungewöhnliches Bundle bestehend aus dem Mi Band 5, einem Fitness-Armband mit Display, und dem Mi Portable Electric Air Compressor, einer kleinen elektrischen Luftpumpe, die per USB aufgeladen wird und so immer einsatzbereit ist. Wenn mal ein wenig Luft auf dem Fahrradreifen oder dem Fußball fehlt, ist das kein Problem mehr. Selbst den Druck am Autoreifen kann man mit dem Mi Portable Electric Air Compressor wieder nach oben korrigieren.

Die Angebote bei MediaMarkt und Saturn gelten noch bis Ende der Woche, die ersten Produkte sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings schon ausverkauft. Ebenfalls spannend ist sicherlich der Xiaomi Mi Air Purifier, ein smarter Luftreiniger mit App-Anbindung für nur 150,02 Euro. Schaut also einfach mal rein, ob auch etwas für euch dabei ist. Angebote ab 100 Euro lassen sich wie immer mit dem 10 Euro Newsletter-Gutschein kombinieren.