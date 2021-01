Time to Walk: Apple stellt geführte Spaziergänge bei Apple Fitness+ vor

Spaziergänge sind gerade in diesen Tagen, wo kaum Sport und andere körperliche Betätigungen möglich sind, eine gute Alternative zum Entspannen. Auch Apple will die Menschen zu Spaziergängen anregen, die zu einem informativen, inspirierenden Gang werden sollen.

Im Rahmen des Apple Fitness+ Abonnements hat Apple daher spezielle Episoden in das eigene Fitness-Portal integriert, die über persönliche Stories, Fotos und Musik inspirierender Künstler verfügen und so den Spaziergang interessant gestalten können. Damit sollen Fitness+ Nutzer angeregt werden, öfters spazieren zu gehen. Tim Cook erklärte dazu jüngst selbst bei Twitter, dass „Spaziergänge schon immer eine meiner Lieblingsmethoden waren, um meinen Kopf frei zu bekommen und neue Perspektiven zu gewinnen.“

Walking has always been one of my favorite ways to clear my head and gain new perspectives. We hope Time to Walk can bring a little inspiration, some companionship and perhaps a laugh all while enjoying the benefits of one of the healthiest activities. https://t.co/CaZpdwlVc2

