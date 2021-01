Xiaomi Mi Scooter 1S: Erster Eindruck unseres eigenen Weihnachtsgeschenks

Auch mehr als ein Jahr nach dem offiziellen Startschuss in Deutschland reißen die Diskussionen rund um E-Scooter nicht ab. Nachdem wir in der Vergangenheit vornehmlich mit Leih-Rollern von Tier unterwegs waren, gab es vor zwei Wochen ein kleines Weihnachtsgeschenk an uns selbst: Einen Ninebot Max G30D und einen Xiaomi Mi Scooter 1S. Zwei E-Scooter aus ganz verschiedenen Preisklassen, natürlich nicht ohne Hintergedanken gewählt: Wir wollten herausfinden, wie sich die Unterschiede in Preis, Leistung und Design im Alltag bemerkbar machen.

Bevor wir uns heute um die Details des Xiaomi Mi Scooter 1S kümmern, übrigens das günstigere Modell für aktuell 349 Euro, möchte ich ein paar einleitende Worte zum Thema E-Scooter verlieren. So kann ich den Hass mancher Menschen über die ganzen Leih-Scooter durchaus nachvollziehen, vor allem wenn sie im Weg stehen oder in die Natur geworfen werden. Wobei, was kann der E-Scooter dafür? Zudem halte ich persönlich einen E-Scooter bei einer vernünftigen und vorausschauenden Fahrweise nicht für gefährlicher als ein Fahrrad. Wobei ich in beiden Fällen stets einen Helm trage.

Was hat man mit dem E-Scooter vor?

Aus meiner Sicht ist ein E-Scooter mehr als nur ein Spaßobjekt. Es ist eine Alternative, um schnell, einfach und ohne große Anstrengung von A nach B zu kommen. Am fairsten ist vermutlich der Vergleich zu einem E-Bike: Das ist zwar schneller, hat eine größere Reichweite und fördert zumindest in gewisser Weise noch die Bewegung des Nutzers, dafür ist es aber auch teurer in der Anschaffung und bei weitem nicht so handlich.

Ich persönlich nutze den E-Scooter gelegentlich für Besorgungen, die über den Radius des normalen Fußwegs von 1 bis 2 Kilometer hinaus gehen. Zudem habe ich den Xiaomi Mi Scooter 1S in den letzten zwei Wochen immer mal wieder für den Heimweg genutzt – wobei das bei mir die letzten 2,5 Kilometer vom Bahnhof bis nach Hause sind. Zwar gibt es hier auch eine Bus-Verbindung, allerdings nicht unbedingt die beste. Auf direktem Weg bin ich mit dem Roller schneller als mit dem Bus, zudem entfällt die Wartezeit. Gerade in den Morgenstunden kann ich so problemlos 15 bis 20 Minuten einsparen.

Im Sommer mache ich es mit meinem Fahrrad genau so – und möchte hier einen weiteren Punkt ansprechen. Bei uns im VRR und wohl auch in weiten Teilen Deutschlands muss man für die Mitnahme eines Fahrrads bezahlen. Entweder mit einem teureren Monatsticket oder mit einem Tagesticket für 3,60 Euro, letzteres natürlich zusätzlich zum eigentlichen Fahrschein. Ein Unding, wenn man sein Fahrrad nicht am Bahnhof abstellen möchte oder abstellen kann. Mit dem E-Scooter kein Problem, der kann einfach zusammengeklappt und mitgeführt werden.

Xiaomi Mi Scooter 1S ist innerhalb weniger Minuten startklar

Die Einrichtung des Scooter ist kein Problem. Auspacken, Lenker mit vier kleinen Schrauben montieren, aufklappen und schon kann es losgehen. Eine Sache sollte man allerdings nicht vergessen, bevor man auf öffentlichen Wegen unterwegs ist: Die Versicherung. Nur damit darf man einen E-Scooter in Deutschland bewegen. Wie genau man an den notwendigen Aufkleber kommt, habe ich euch ja schon vor Weihnachten verraten.

Optional lässt sich der Xiaomi Mi Scooter 1S per Bluetooth mit der Xiaomi Home App koppeln. Dort können einige Einstellungen vorgenommen werden, außerdem lässt sich der E-Scooter dort gegen Diebstahl absichern. Ein echtes App-gesteuertes Schloss gibt es allerdings nicht, man kann nur den Motor blockieren und einen Alarm aktivieren. Letzterer ist allerdings so leise, dass er kaum eine abschreckende Wirkung hat.

Zudem habe ich ein grundsätzliches Problem: Die Xiaomi Home App ist nicht für E-Scooter konzipiert, sondern eine Smart Home App. Der Roller taucht im Zweifel also zwischen Wasserkocher, Steckdose und Beleuchtung auf. Aus meiner Sicht keine optimale Lösung. Ich werde wohl ganz auf die App verzichten und stattdessen ein klassisches Schloss verwenden, wenn ich den Roller mal draußen abstellen möchte.

Welche Reichweite und Geschwindigkeit erzielt der günstige E-Scooter?

„Bei voll aufgeladenem Akku mit 7650 mAh und 275 Wh können unter optimalen Bedingungen mit dem Mi Scooter 1S bis zu 30 km gefahren werden. Auch bei Steigungen gibt der Scooter alles, sodass auch bei Steigungen bis 14% keine Wünsche offenbleiben“, so das Versprechen des Herstellers. Aber wie sieht es in der Praxis aus?

Die Steuerung ist zunächst einmal keine große Herausforderung. Mit dem Daumen gibt man Gas, gebremst wird klassisch mit zwei Hebeln. Am Vorderrad, wo auch der Motor sitzt, wird elektrisch gebremst und Energie gewonnen. Am Hinterrad ist eine Scheibenbremse verbaut. Im Notfall sollte man unbedingt mit beiden Händen bremsen, um die optimale Bremswirkung zu erzielen. Etwas schmal finde ich das Trittbrett mit einer Breite von nur 13,5 Zentimetern, hier bieten andere Scooter etwas mehr Komfort.

Die maximale Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt, wobei man in der Realität mit rund 18 km/h unterwegs ist – laut GPS des iPhones. Im Alltag hat mich das auf den eher kurzen Strecken kaum gestört. Allerdings merkt man gerade bei Steigungen doch, dass der Xiaomi Mi Scooter 1S an seine Grenzen kommt. Geht es moderat nach oben, sinkt die Geschwindigkeit auch mal auf 15-16 km/h. Bei steilen Rampen oder Steigungen hat man mit dem Xiaomi Mi Scooter 1S keine Chance und muss schieben. Hier hat das teurere Modell von Ninebot deutlich mehr Reserven.

Auch die maximale Reichte von 30 Kilometern dürfte nur im Drive-Modus mit eine Begrenzung auf 15 km/h erreicht werden können. Im Sport-Modus mit 20 km/h Spitzengeschwindigkeit können im Alltag bei Wind und Wetter etwa 20 Kilometer erreicht werden. Hier kommen wir wieder zur Bedarfsfrage: Für die letzte Meile zwischen Wohnort und Bahnhof oder Bahnhof und Arbeit dürften auch diese 20 Kilometer ausreichen.

Portabilität als große Stärke des Xiaomi Mi Scooter 1S

Neben dem vergleichsweise geringen Preis haben der kleine Akku und der kleine Motor natürlich einen weiteren Vorteil: Der Xiaomi Mi Scooter 1S ist kompakt und portabel. 108 x 43 x 114 Zentimeter sind es im ausgeklappten Zustand, zusammengeklappt schrumpft die Höhe von 114 auf 49 Zentimeter. So kann man den Scooter problemlos in der Wohnung oder im Büro abstellen.

Was für mich persönlich sehr wichtig ist: Der Scooter wiegt nur 12,5 Kilogramm. Hat man ihn zusammengeklappt, das geht mit zwei Handgriffen und etwas Übung sehr flott, kann er problemlos getragen werden. Der ebenfalls von uns eingesetzte Ninebot-Scooter wiegt knapp 20 Kilogramm – und macht spätestens an der Treppe des Bahnsteigs keinen Spaß mehr.

Das Fazit zu meinem ersten E-Scooter

Zwar habe ich, abgesehen von Leih-Modellen, bisher nur zwei E-Scooter selbst ausprobieren können, trotzdem möchte ich mir nach zwei Wochen mit dem Xiaomi Mi Scooter 1S ein erstes Fazit erlauben. Solltet ihr in nicht all zu hügeligen Gegenden wohnen und einen leichten E-Scooter für „die letzte Meile“ suchen, ist der Xiaomi Mi Scooter 1S auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Um die App macht man im Alltag zwar besser einen Bogen und das eher schmale Trittbrett ist sicherlich auch kein Highlight, trotzdem bin ich sehr angetan.

Der Hersteller setzt bei diesem Modell nicht auf den stärksten Motor und die größte Reichweite, sondern auf ein kompaktes Design und geringes Gewicht. Hier die richtige Balance zu finden, ist nicht unbedingt einfach. Für das, was ich mit dem Scooter mache, ist die Abstimmung aber gelungen.