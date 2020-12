E-Scooter als Weihnachtsgeschenk: Versicherung nicht vergessen

Wir sind mittlerweile seid mehr als einem Jahr mit den E-Scootern von Tier unterwegs und für mich ist das in manchen Situationen echt eine praktische Sache, um von A nach B zu kommen. Gerade bei regelmäßiger Nutzung geht so eine Leihe aber durchaus ins Geld, jede Freischaltung und jede Minute muss bezahlt werden.

Wir haben uns zu Weihnachten dieses Jahr selbst beglückt und uns zwei E-Scooter zugelegt. Natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken, denn wir wollen die beiden Modelle von Xiaomi und Ninebot auch ausführlich für euch testen. Immerhin haben die beiden Modelle einen nicht ganz unerheblichen Preisunterschied.

Den Xiaomi Mi 1S gibt es schon für 399 Euro, für den Ninebot Max G30D zahlt man mit 799 Euro das Doppelte. Natürlich könnten wir es uns an dieser Stelle leicht machen und sagen: Das teure Modell von Ninebot hat mehr Leistung, eine höhere Reichweite und bestimmt auch mehr Komfort. Immerhin zahlt man ja viel mehr. Aber ist teurer auch in allen Fällen besser? In welchen kleinen Details unterscheiden sich die Roller? Wie sieht es mit der Beschleunigung aus? Wie schlagen sich beide E-Scooter im Alltag? Das werden wir euch Anfang des kommenden Jahres ganz ausführlich erklären.

Xiaomi Mi Scooter 1S 399 EUR 359 EUR jetzt kaufen

Ninebot Max G30D 799 EUR jetzt kaufen

Versicherung für den E-Scooter nicht vergessen

Möglicherweise seid ihr bei der Kaufentscheidung aber auch schon einen Schritt weiter und habt euch bereits für ein Modell entscheiden, das vielleicht sogar unter dem Weihnachtsbaum liegen soll. In jedem Fall dürft ihr eines nicht vergessen: Die Versicherung. Anderenfalls ist der Betrieb eures E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und es kann richtig teuer für euch werden.

Im Prinzip ist das aber auch keine große Sache. So eine E-Scooter-Versicherung kostet zwischen 25 und 50 Euro, eine Haftpflicht muss es auf jeden Fall sein. Die Versicherung läuft, ähnlich wie bei Mofas, immer von Anfang März bis Ende Februar. Leider kann man die Versicherung nicht sofort nach der Online-Bestellung des E-Scooters beantragen, denn man benötigt die Zulassungsdokumente und vor allem die Fahrgestellnummer. Diese werden vom Hersteller in den Karton gelegt.

Wir haben uns daher für den klassischen Weg und gegen eine Online-Versicherung entschieden. Nach dem Erhalt unserer E-Scooter haben wir Versicherungsbüros in unserer Nähe angerufen, die zum Glück auch noch geöffnet hatten – anders als die ADAC-Filiale in direkter Nachbarschaft, wo es auch eine entsprechende Versicherung gegeben hätte.

Nach Vorlage der Dokumente im Versicherungsbüro werden alle Daten eingetragen und eine Versicherungskarte erstellt, die man nach der Barzahlung zusammen mit dem Kennzeichen zum Aufkleben erhält. Der Vorteil dieser Lösung: Der Versicherungsschutz besteht sofort und man kann umgehend mit seinem neuen E-Scooter los düsen.

Zumindest für die erste Inbetriebnahme war das eine gute Lösung, zusammen mit der Teilkasko-Versicherung haben wir knapp 15 Euro pro Roller bezahlt – bis Ende Februar. Ab März benötigt man dann eine neue Versicherung – wobei wir hier mit etwas Vorlaufzeit dann wohl doch auf den Weg über das Internet zurückgreifen werden, gerade in Corona-Zeiten ist das ja doch etwas angenehmer und einfacher.