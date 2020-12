23. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Saturn

Diese Weihnachten sind wirklich seltsam. Am schlimmsten ist für mich, dass es einige wohl immer noch nicht verstanden haben. Warum sehe ich in meinem WhatsApp-Status vier Freundinnen, die Zuhause mit Sekt anstoßen? Muss man nicht verstehen. Kümmern wir uns lieber um die vernünftigen Themen, wie etwa den appgefahren Adventskalender.

Heute öffnen wir das vorletzte Türchen und auch das haben wir uns bei der Planung im Oktober definitiv anders vorgestellt. Zusammen mit Saturn wollten wir es einem Leser ermöglichen, am Donnerstag noch mal in allerletzter Sekunde ordentlich Shoppen zu gehen – mit einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Zwar wäre eine Marktabholung am 24. Dezember theoretisch noch möglich, an dieser Stelle aber einfach mal meine persönliche Bitte an euch: Wenn ihr den XXL-Gutschein von Saturn gewinnt, dann verschenkt ihn doch einfach. Um eure Planungen zu erleichtern: Ihr erhaltet aus technischen Gründen vier Gutscheine im Wert von jeweils 125 Euro. Die könnte man ja auch unter den Baum legen…

Ihr sucht selbst noch eine Geschenkidee? Dann schaut doch mal bei Saturn.de vorbei – dort gibt es die Saturn Gutschein Card zum Selbstausdrucken. Das perfekte Geschenk für alle, die nicht genau wissen, was sie denn nun verschenken sollen.