Elon Musk wollte Tesla an Apple verkaufen

Elon Musk kann man getrost als Visionär bezeichnen wie es einst Steve Jobs war. Doch es ist nich alles Gold, was glänzt. Musk wollte einst Tesla an Apple verkaufen und bat Tim Cook um ein Treffen, das von Cook aber abgelehnt wurde. Dabei wollte er Tesla für 1/10 des aktuellen Marktwerts verkaufen.

Anfang Dezember hatten wir über die neusten Gerüchte zum Apple Car berichtet, vor wenigen Tagen hat sich dann nochmals Reuters zu Wort gemeldet. Es scheint so, als sei der Tweet eine Reaktion auf die aktuellen Geschehnisse, in denen behauptet wird, Apple beginnt mit der Autoproduktion im Jahre 2024 und treibt dabei eine „völlig neue Batterietechnologie“ voran.

In einem weiteren Tweet äußerte sich Musk zu den Apple Car-Gerüchten mit „seltsam, wenn diese wahr sind“ und geht auch auf die Monocell-Technologie ein, die laut seinen Angaben elektrochemisch unmöglich sei. Bleibt also abzuwarten, ob wir wirklich irgendwann ein Apple Car vorgesetzt bekommen.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020